Aspas: "A ver si Tebas pone el Madrid-Barça a la una"

Pues resulta que dice Javier Tebas, a la sazón presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que en China se verá más este sábado el duelo entre Celta y Atlético de Madrid que el que efrentará a Manchester City y Manchester United, coincidentes en el tiempo al inaugurar el encuentro de Balaídos el controvertido horario de las 13:00 horas. En Vigo, al oír esas palabras, lo mínimo ha sido una mueca y algún comentario irónico como el realizado por Iago Aspas al ser preguntado al respecto: "Leí sus declaraciones. Quería ver si va a poner el Real Madrid-Barcelona en ese horario, a ver si se va a ver también".

Eso sí, Tebas aclara en esas declaraciones realizadas a la cadena COPE que el partido de la Liga se verá más que el de la Premier no porque genere más interés, sino porque en territorio chino será emitido en abierto. "En China se verá más el Celta-Atlético que el Manchester United-Manchester City porque va en abierto", dijo. Y se creció para añadir sobre el clásico que "¿por qué no a las 13:00? Si la Liga piensa que tiene que ser el sábado a las 13:00, será el sábado a la 13:00". Y punto.

La novedad no gusta un ápice en el vestuario celeste, como se encargó de recordar ayer Aspas. "A mí ese horario no me gusta. Mucha gente viene con los niños y estos también juegan los fines de semana por la mañana. Hay que venir a Balaídos y hay que aparcar, que tampoco es fácil. No es un horario de lo más usual, aunque él haya visto el negocio. Es un horario que no me gusta. A mí me gusta más jugar a las seis, ocho o nueve", concreta el canterano celeste con contundencia.

Centrando su discurso en la actualidad deportiva del equipo, Aspas restó dramatismo a la baja de Fabián Orellana. "No cabe duda de que es un jugador importante para nosotros, viendo su rendimiento, sobre todo el de la última temporada. Pero este año hemos firmado cinco jugadores y somos 24 en la plantilla que podemos desempeñar el papel que desempeña Orellana", argumenta.

Dupla con Rossi

Una de las opciones para suplirlo es él mismo o el último fichaje, Giuseppe Rossi. El moañés desveló que en las pruebas de estos días han trabajado juntos "cambiándonos, alternándonos. A veces uno cae un poco a la banda, a veces otro al 10. Así lo hicimos con el Rápido de Bouzas y en algunos partidillos. Pero aún no está todo el equipo", aclara.

Por último, definió al Atlético, rival este sábado, como "un equipo rocoso que no da ningún balón por perdido, que espera atrás. Ahora, con Gameiro ha ganado más dinamita arriba y sobre todo un jugador que va muy bien al espacio. Y a veces para ganar un partido no le hace falta dominarlo".n