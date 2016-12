Aspas sigue con molestias en los gemelos y no jugará mañana el 'Champions for Life'

Iago Aspas cerró el año competitivo la pasada semana con molestias físicas, concretamente con una sobrecarga en los gemelos de la pierna izquierda que se produjo en el último encuentro liguero en Bilbao el pasado lunes día 19. Y parece que, aunque entró en la convocatoria para el choque de Copa del Rey ante el UCAM Murcia del día 22 –en el que no llegó a salir al campo–, no ha superado dicho problema, ya que fue la causa esgrimida ayer por el Celta para justificar la baja del moañés en el partido benéfico 'Champions for Life' que organiza la Liga mañana en el Benito Villamarín con un duelo entre una selección de futbolistas de Primera y Segunda y el combinado andaluz.

En un escueto comunicado, el Celta afirma que Aspas se ausentará de dicha cita porque "arrastra molestias en un gemelo". Para suplirlo, el club anuncia que se acercará a Sevilla para tomar parte en el encuentro benéfico José Naranjo.

Precisamente, ayer mismo el futbolista andaluz daba señales de vida en las redes sociales y mostraba ímpetu para volver a competir tras las vacaciones. Concretamente, Naranjo, a quien se le relaciona con la mitad de los equipos de Segunda División –el último el Huesca–, señala que está "con ganas de dar lo mejor de mí". Mañana estirará las piernas en Sevilla y el viernes volverá al trabajo con el Celta, salvo sorpresa.

Sergi y Fontás, con Cataluña

Por otro lado, Sergi Gómez y Andreu Fontás participarán hoy (18:45) en el partido que medirá en Girona a la selección de Cataluña con la de Túnez. Ambos apuntan a titulares.