Aspas repite con la selección española

El seleccionador español, Julen Lopetegui, renovó ayer su confianza en Iago Aspas. El delantero del Celta fue convocado para los dos últimos partidos de España esta temporada, el amistoso del 7 de junio ante Colombia en Murcia y el encuentro del día 11 contra Macedonia en Skopje, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Es la tercera vez que el seleccionador nacional convoca a Aspas, máximo goleador nacional de la Liga.

Lopetegui anunció ayer una lista de 25 jugadores para los dos últimos compromisos del curso, una convocatoria más amplia de lo habitual por las circunstancias de las próximas semanas. Mientras algunos de los internacionales españoles tienen por delante finales de Copa, Liga Europa o Liga de Campeones, otros estarán tres semanas sin competir, como es el caso de Iago Aspas. Por este motivo, el seleccionador valorará la posibilidad de contar para completar los entrenamientos con algún jugador de la selección sub-21 además de Kepa, Marco Asensio y Deulofeu, ya convocados tanto por la absoluta como por Albert Celades para el Europeo sub-21 de Polonia, en el que estarán los célticos Rubén Blanco y Jonny Castro.

Aspas, que debutó en noviembre con la selección y ha disputado tres encuentros como internacional desde entonces, destacó ayer su alegría por seguir contando para Julen Lopetegui. "Estoy muy contento por seguir yendo a la selección, la continuidad es lo que te da esa confianza", valoró el moañés, uno de los siete futbolistas citados por Lopetegui (junto a Kepa, Illarramendi, Koke, Thiago, Silva y Vitolo) que no tendrán partido desde este fin de semana hasta el 3 de junio, día en el que se concentrará la selección y en el que el Real Madrid disputará la final de la Liga de Campeones ante la Juventus.

Lopetegui explicó ayer que esos siete jugadores llevarán a cabo un plan de trabajo especial en las próximas semanas. "Hay jugadores que desde el 21 de mayo no compiten y tenemos que buscar una lista más amplia. Los siete van a tener un trabajo individualizado en contacto con Óscar (su preparador físico) desde el inicio. Alguno de ellos lo hará con nosotros. Es una gestión para que lleguen el 3 de junio a la concentración en las mejores condiciones posibles", aseguró Lopetegui. En este sentido, Aspas explicó que valora incluso trabajar con el filial. "Por lo que me han comentado, se pondrá en contacto con nosotros el preparador físico. Si no, entrenaré aquí sin problema ninguno o algún día con el filial. Yo seguiré viniendo aquí estas semanas para seguir con ese tono físico", indicó el morracense. "No es igual estar trabajando con el equipo y con tus compañeros que trabajar solo. Se me ha pasado por la cabeza entrenar con el filial o competir, sin entrar a balones divididos porque siempre puede haber un pequeño daño. Todo lo que sea sumar y seguir compitiendo para mí será bueno", agregó.

La tercera llamada de Iago Aspas con la selección española llega cuando está a punto de concluir una temporada que el moañés no olvidará, entre otras razones por su debut como internacional. "Estoy bastante contento. He cumplido el sueño de ir con la selección española. Me han salido las cosas bastante bien en el equipo a nivel individual. Me queda esa espina, como a todo el equipo, de no poder haber llegado a una de esas dos finales. Visto lo cerca que han estado, lo hemos acariciado con los dedos. Somos el Celta y estamos condenados a sufrir, pero lo seguiremos intentando, por supuesto", indicó el delantero. "Ha sido una gran temporada para nosotros, de un notable alto", agregó.

Mañana, el morracense tratará de retener el primer puesto en la tabla de goleadores nacionales en la Liga española. Tiene 18 goles por los 16 de su más inmediato perseguidor, Aritz Aduriz. "El aspecto individual es lo que me queda, pero quiero salir a competir, quiero ganar, aunque no sea con gol mío. Y dedicarle también una victoria a la afición, que se lo merece, sobre todo por lo ocurrido en los últimos meses", señaló ayer Aspas.

Después llegarán dos semanas de trabajo individual antes de concentrarse con la selección. Allí tendrá la oportunidad de resolver con Sergio Ramos las diferencias que ambos tuvieron en el partido del miércoles en Balaídos. "Ahora cuando vaya con la selección ya charlaremos en privado", indicó el internacional de Moaña.n