Aspas: "Parecía que ellos se jugaban más que nosotros"

No se fue en absoluto contento Iago Aspas de La Rosaleda anoche. Ni tan siquiera su gol le hacía olvidar no ya la derrota, que también, sino el hecho de haber casi regalado al rival unos primeros 45 minutos en lo que el Celta, a su parecer, estuvo dormido sobre el terreno de juego.

Nada más acabar el partido, ése fue el lamento del moañés ante los micrófonos de Bein Sports, pese a que sí quiso valorar la mejoría de los suyos tras el descanso: "La verdad es que no comenzamos la primera parte muy bien. Mejoramos muchísimo en la segunda, conseguimos empatar y cuando mejor estábamos llega ese penalti que nos deja por detrás en el marcador". Así, para el canterano celeste esa última pena máxima acabó con todas las opciones de puntuar.

Sin querer ser demasiado duro, Aspas sí reconoció que el equipo se había plantado en el campo de La Rosaleda con excesiva complacencia o, al menos, no con la intensidad que requería medirse a un Málaga que afronta un choque vital para él. "En la primera parte parecía que ellos se jugaban más que nosotros pero nosotros también nos estamos jugando mucho porque nos queremos meter ahí arriba. Salimos medio dormidos y nos crearon varias ocasiones", rememoró el autor del único tanto celeste anoche.

Con todo, el delantero céltico volvió a dar también la de cal en el autoanálisis recordando la mejora experimentada tras el paso por vestuarios. "En la segunda mitad espabilamos pero en el momento en que mejor estábamos nos metieron ese penalti", reiteró.

Por último, se refirió al Málaga y a su partido, apuntando que "sabíamos que tenían grandes jugadores. Tarde o temprano iban a resurgir. La pena es que fuera contra nosotros".n