El Celta y Iago Aspas han crecido de la mano en la última década. El moañés evitó el descenso del equipo vigués a Segunda B –y su más que probable desaparición– con su inolvidable doblete ante el Alavés en 2009; fue clave en el ascenso de 2012 con los 25 goles que hizo aquella temporada, en la que comenzó a actuar como delantero centro; contribuyó de manera decisiva a la permanencia de 2013, siendo el máximo goleador y el máximo asistente del equipo antes de fichar por el Liverpool; y en su regreso a casa el curso pasado fue clave en la clasificación para Europa obtenida por el conjunto de Eduardo Berizzo. Ahora, en la mejor temporada de toda su carrera –que le ha valido para convertirse en internacional absoluto con España–, Iago Aspas aspira a cumplir un sueño pendiente: meter al Celta en una final.

El conjunto celeste se quedó a un paso de la final de la Copa del Rey y mañana visita Old Trafford con el objetivo de que no suceda lo mismo en la Liga Europa. Para ello, tras el 0-1 de Balaídos, el Celta tendrá que ganar en casa del Manchester United. "Desde que acabó el partido del jueves, todos los compañeros hemos intentado pensar cómo mejorar para darle la vuelta a ese 0-1 adverso. Intentaremos remontar la eliminatoria, sabiendo de la dificultad que conlleva, el gran equipo al que nos enfrentamos y el escenario. Pero el equipo no tiene nada que perder", asume el delantero moañés, que sueña con hacer el gol que lleve al Celta a la final de Solna: "Marcar el gol que nos dé el pase a la final sería un sueño cumplido. Para mí y para cualquier miembro de la plantilla".

Aspas ya sabe lo que es levantar una Liga Europa. Lo hizo hace dos años con el Sevilla. Sin embargo, con el conjunto hispalense no tenía el protagonismo del que disfruta ahora con el Celta. Es por ello que el moañés no duda en calificar el encuentro de mañana como "uno de los más importantes de mi carrera. Ya he conseguido una Europa League con el Sevilla, pero ahora tengo más protagonismo. Espero poder ayudar a mis compañeros e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Que salga una buena versión del equipo y una mía en particular para contribuir a la remontada".

El Celta afronta el partido de mañana después de perder seis de sus siete últimos partidos en Liga y tras caer también en el encuentro de ida ante el Manchester United. Sin embargo, Iago Aspas recuerda la gran campaña que está completando su equipo y se muestra convencido de que serán capaces de ofrecer su mejor versión en Old Trafford. "Ésta es casi la temporada soñada. Hemos llegado a semifinales de la Copa y en la Liga Europa estamos también muy cerca de la final, sabiendo que tenemos un resultado difícil. La reválida que tiene el equipo es muy grande, pero invita a soñar y nos ayuda para acercarnos a esa final", expone el moañés. "Hay que buscar una buena versión del Celta. Hemos ganado en grandes escenarios y esperamos que éste sea uno más. Nos vemos capacitados para recuperar nuestra mejor versión. Hay que ver los matices por los que no han salido partidos redondos últimamente y todo lo que hemos hecho en los últimos meses. Llevamos más de 50 partidos jugados y para futbolistas que no estábamos acostumbrados a jugar más que los de la Liga no es fácil jugar dos partidos por semana desde enero", agregó el delantero moañés, que ha disputado ya 45 partidos esta temporada, encuentros en los que ha hecho 24 goles. "Nos queda una bala y tenemos que gastarla", remachó el canterano celeste.

El objetivo es claro: pasar a la final de Solna. Para ello, el Celta tendrá que ganar en un escenario inigualable. "Es un partido muy bonito. No todos los días se vive una semifinal de la Liga Europa e intentaremos hacer un buen partido y ganar. Todos soñamos con eso", explica Aspas, consciente de la necesidad de mantener la cabeza fría y ser pacientes ante un rival capaz de hacer mucho daño a la contra. "Estamos deseando que llegue el partido, jugar e intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Pero también debemos saber estar tranquilos, tener paciencia y no volverse locos y querer remontar en veinte minutos. Hay que tener tranquilidad y saber que ellos son un buen equipo y también juegan", destacó Aspas, que ya tuvo la oportunidad de jugar en Old Trafford con la camiseta del Liverpool.

El delantero del Celta espera a un Manchester United con un planteamiento conservador, dado el resultado que obtuvieron la semana pasada en Balaídos en un partido en el que supieron imponer su fortaleza física. "Sabíamos de antemano lo fuertes que eran, sobre todo su centro del campo, que es muy físico, y los jugadores rápidos que tienen arriba. El planteamiento de Mourinho creo que volverá a ser un poco el que esperábamos en la ida, un equipo defendiendo bien y saliendo rápido a la contra", destacó el moañés, que se mostró agradecido por el apoyo recibido durante toda la temporada por parte de la afición del Celta, que estará representada en Manchester por unos 2.500 seguidores. El morracense les pide que tengan "fe" en la remontada. "A la gente le pedimos que tengan la fe que hemos tenido nosotros esta temporada y les damos las gracias por su apoyo no sólo en este viaje, sino en toda la temporada y en el partido de ida en Balaídos", concluyó Iago Aspas, salvador hace casi ocho años en una 'final' contra el Alavés y que ahora aspira a llevar al Celta a una final real, la del 24 de mayo en Solna.n