Aspas: "Jugar con la selección ha sido un sueño"

El delantero del Celta fue felicitado por todos sus compañeros antes de mostrar su felicidad ante los medios. "Jugar con la selección ha sido un sueño. Estoy muy contento, ha sido un privilegio estar ahí", afirmó.

Aspas aseguró que se encontró muy cómodo en el terreno de juegos y que no sintió "nervios" en ningún momento. "Sabía que tenía que comerme el mundo", dijo Iago, que siente que está "en el mejor momento de mi carrera".

El moañés afirmó que es pronto para pensar en el Mundial de 2018 y reafirmó su intención de continuar en el Celta. "De aquí no me voy. Estoy muy contento aquí. El próximo objetivo es marcar en la Uefa", señaló Aspas, que no puede jugar el sábado en Eibar por sanción.