Aspas: "Ha sido una pena que no entrara esa última"

Iago Aspas no estuvo a su altura habitual, pero dispuso de alguna ocasión para abrir el marcador, en especial en la primera parte. Al término del encuentro, el delantero del Celta reconoció ante las cámaras de Bein Sportis que "la verdad es que estamos un poco jodidos por toda esta gente que nos ha venido a apoyar hoy, que nos ha animado y nos ha traído en volandas. Nosotros hemos creído y creo que hemos sido infinitamente mejores que el Manchester United".

Aspas destacó que "ellos (el Manchester United) han tirado una o dos veces, han tenido la ocasión de cabeza del gol y poco más. A nosotros nos ha faltado quizás generar ocasiones un poco más claras. Yo creo que teníamos el dominio del balón y qué pena que no haya entrado esta última en el descuento. Me quedo con las ganas del equipo, creo que hemos sido mejores que ellos y no ha podido ser".

El canterano celeste, que no pudo evitar soltar unas lágrimas al final del partido, se mostró orgulloso de que el Celta tuviera contra las cuerdas a un rival que supera claramente al club vigués en presupuesto. "Hemos atrincherado al United en su casa. Han estado pegando balones arriba con jugadores de 40, 50 y 120 millones, como Pogba, y les hemos quitado el balón un grupo de amigos, de chavales jóvenes, que se ha dejado todo para llegar hasta aquí. Nos queda animarnos porque estoy seguro de que volveremos", afirmó Iago Aspas, que recordó que "hace cinco años estábamos en Segunda División, hemos luchado mucho por estar aquí y lo digo una vez más, yo voy a dejarme la piel y a luchar por volver a estar aquí".

"Se han dedicado a perder tiempo"

El Celta se mostró ayer muy superior a un Manchester United que se limitó a defenderse en su propio campo durante la mayor parte del encuentro y que acabó pidiendo la hora y con Rooney tratando de perder tiempo junto al banderín de córner. En este sentido, Aspas señaló que "se han dedicado a perder tiempo y a tirar balones arriba a ver si cogían alguna segunda jugada porque no han dado más de tres o cuatro pases seguidos. En el primer acercamiento y el único en la primera parte marcaron el gol y nos queda la pena de no haber podido matar la eliminatoria cuando lo hemos tenido al final".

El moañés, a pesar de lo que se habló durante la semana y el propio Eduardo Berizzo dio a entender, volvió a ocupar su puesto en la banda derecha y, aunque empezó con mucho ímpetu, trabajó más en defensa que en ataque. Al término del encuentro, Aspas se mostró triste pero orgulloso por el esfuerzo de un equipo que, afirmó, "seguirá peleando por estar otra vez en una situación como ésta". n