Aspas, de más a menos

Iago Aspas ha sido el mejor futbolista del Celta esta temporada. Su aportación ha sido decisiva en una campaña histórica en la que el conjunto celeste se quedó a un paso de disputar la final de la Copa del Rey y la de la Liga Europa. Es el máximo goleador nacional de Primera División a falta de una jornada con 18 tantos, acumula 25 tantos entre las tres competiciones y se ha estrenado como internacional absoluto. Sin embargo, el delantero moañés no ha podido mantener en la segunda parte de la temporada los números de la primera. Hasta el partido contra la Real Sociedad en Anoeta, correspondiente a la última jornada de la primera vuelta, Iago marcó 15 goles en 24 partidos. Desde entonces, en otros 24 encuentros, firmó 10, un 33% menos. Además, sólo cuatro de esos diez tantos llegaron en jugada. Los demás se reparten entre penaltis (cuatro) y faltas (dos).

El Celta ha echado de menos la aportación goleadora de Aspas en el tramo decisivo de la temporada. El atacante moañés fue incapaz de marcar en la semifinal de la Copa del Rey contra el Alavés, que se decidió por un solo tanto de los vitorianos en 180 minutos de juego, y tampoco vio puerta en la semifinal de la Liga Europa ante el Manchester United. Los ingleses ganaron 0-1 en Balaídos y en la vuelta fue Roncaglia quien marcó en el 1-1 de Old Trafford. En Liga, el atacante morracense marcó once goles en la primera vuelta, pero en la segunda sólo ha hecho siete.

Además, Iago Aspas ha tenido muchos problemas para marcar en jugada. Sólo ha hecho cuatro goles de esta forma en la segunda parte de la temporada: contra el Osasuna en Liga (3-0), en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa ante el Krasnodar (0-2), frente al Deportivo en Riazor (0-1), y en el duelo de ida de los cuartos de final de la segunda competición continental ante el Genk (3-2). Los otros seis goles que ha firmado Iago desde que comenzó la segunda vuelta llegaron a balón parado. Marcó cuatro desde el punto de penalti (Shakhtar, Valencia, Sevilla y Alavés) y dos de falta, ante el Sporting de Gijón y el Espanyol, ambos en Liga.

Pese a haber marcado un 33% menos de goles que en la primera vuelta, la aportación de Aspas ha seguido siendo muy destacada. El problema es que el resto de delanteros del equipo se han quedado muy lejos de él. Cuando sólo queda un partido para que acabe el curso, ningún otro futbolista celeste ha alcanzado los doble dígitos. John Guidetti, delantero centro titular del Celta durante buena parte del curso, sólo ha hecho 9 goles en 41 partidos oficiales. Le siguen en la tabla de realizadores Daniel Wass (7 en 53 partidos), Pione Sisto (6 en 48), Giuseppe Rossi (6 en 29) y el ya valencianista Orellana (4 en 9). El resto de goles se reparten entre catorce futbolistas, ninguno de los cuales ha superado los tres tantos en lo que va de temporada.

El delantero moañés, que hoy sabrá si puede jugar el último partido de la temporada para el Celta, el domingo ante la Real Sociedad de nuevo en Balaídos, estará pendiente también de la lista de convocados que ofrecerá a las 12:00 horas el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, para los partidos contra Colombia y Macedonia, los últimos de la temporada para el combinado nacional.

Aspas debutó con la selección española en noviembre en Wembley contra Inglaterra –marcando un gol– y participó en los dos encuentros que España disputó en el último parón liguero. Con los números que atesora y el papel que ha jugado en el Celta, lo normal es que el moañés vuelva a estar entre los elegidos por Lopetegui para el partido amistoso contra Colombia, que se disputará el próximo 7 de junio en Murcia (21:30) y para el encuentro del día 11 ante Macedonia en Skopje, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Lopetegui ofrecerá una lista de convocados más amplia de lo habitual, ya que un buen número de internacionales tienen partidos pendientes con sus respectivos clubes más allá de este fin de semana. Los jugadores del Real Madrid deben disputar todavía la final de la Liga de Campeones, los del Barcelona afrontarán la semana que viene la final de la Copa del Rey, los del Manchester United (De Gea, Ander Herrera y Mata) jugarán la final de la Liga Europa, y los de Arsenal (Monreal) y Chelsea (Diego Costa, Azpilicueta y Pedro) se medirán en la final de la FA Cup.

Por otro lado, Celades ofrecerá hoy también la convocatoria para la Eurocopa sub-21, a la que aspiran Jonny y Rubén Blanco.n