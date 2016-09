"Arroutado", "Movistar" y "Bunda" mandan en Baiona

El Trofeo Príncipe de Asturias comenzó ayer en Baiona con una regata costera para los ORC en la que se impusieron el "Arroutado", el "Movistar" y el "Bunda". El "Pazo de Cea" y el "Hello Fashion Monthly" fueron los otros vencedores de una primera jornada en la que, pese a que las previsiones apuntaban a la falta de viento, pudieron disputarse todas las pruebas previstas. Hoy, segundo día de competición ya con todas las clases en liza y con la participación del Rey Juan Carlos I, que navegará junto al veterano regatista gallego Pedro Campos en Storax 6m a bordo del "Gallant".

Con un viento del oeste suroeste de 6 nudos de media, la regata costera comenzó puntual. En la clase Óptica Studio ORC 1, el mejor fue el "Arroutado" del Real Club Náutico de Portosín, patroneado por José Manuel Pérez y con el olímpico en Río 2016 Iago López entre la tripulación. En segunda posición acabó el "Aceites Abril" de Luis y Jorge Pérez Canal, con grímpola del Real Club Náutico de Vigo, y en tercer lugar finalizó el "Xekmatt" de José Carlos Prista, de la Asociación Naval de Lisboa.

En la clase Aceites Abril ORC 2, triunfo para el "Movistar" del RCN de Sanxenxo, con Willy Alonso liderando la tripulación ante la ausencia de Pedro Campos. El "Starfighter" de Julio Rodríguez y el "Solventis" de Malalo Bermúdez, ambos del Monte Real, fueron segundo y tercero, respectivamente.

Mientras, en Gadis ORC 3, el "Bunda" de Jacobo Solorzano (Real Club Náutico de A Coruña) se impuso por delante del "Maracaná I" de Luis Suárez, del RCN de Vigo, y el "Fend la Bise" de Jean Claude Sarrade, del Monte Real Club de Yates de Baiona, organizador del trofeo junto a la Escuela Naval Militar de Marín.

Por otro lado, en el interior de la bahía de Baiona se instaló un campo de regatas en el que compitieron los monotipos de la clase Solventis J80 y la Ladies Cup. El Monte Real dominó entre los J80 al situar a tres de sus barcos en el podio provisional: el "Pazo de Cea" de María CAmpos, el "Okofen" de Javier de la Gándara y el "Alumisel" de Willy Caamaño. Mientras, la portuguesa Marta Ramada, del club We do Sailing, se impuso en la primera jornada de la Ladies Cup a bordo del "Hello Fashion Monthly". El "¡Hola!" de Elena Sáez (RCN de Barcelona) fue segundo por delante del "Hello!" de Conchi de Pedro, del Real Club de Regatas de Alicante.n