Ares se suma a la élite

Modestamente, de Liga ACT. La máxima competición nacional de traineras contará la próxima temporada, si no hay novedad, con tres equipos gallegos otra vez tras consumarse ayer el sorprendente ascenso de Ares, ganadora de la Liga Galega de Traiñeiras hace unas semanas sin partir como favorita y ocupante de una de las dos plazas de ascenso tras el play off del pasado fin de semana entre Bermeo y Portugalete sin ser, de nuevo, favorita. La moañesa Tirán Pereira, que se mantiene otro año como mejor trainera gallega tras cerrar ayer la liga en la sexta plaza, y Cabo da Cruz tendrán el próximo curso un acompañante en su desigual batalla con las embarcaciones vascas y la cántabra de Astillero. El remo gallego asoma la cabeza con orgullo en la élite del banco fijo.

Porque, además, Ares ha logrado tal proeza con un equipo pleno de remeros propios y canteranos –todos menos uno–. Ese grupo modesto ya dejó claro el sábado en Bermeo que su pelea por estar a la altura los iba a situar por encima del listón de la ACT. Su segunda plaza en la crono en el proceloso mar abierto por detrás de Ondarroa la dejaba en una gran posición para tentar la llegada a la élite. Y no falló.

Las condiciones en Portugalete, ría de por medio, eran prácticamente contrarias a las de la jornada anterior en Bermeo. Sin bravura en el agua ni corriente mal avenida, había que generar la fuerza en los remos. Las cuatro traineras del play-off partieron en orden inverso a lo sucedido el sábado. Portugalete, remando en casa, despidió su mal año con otra mal regata, marcando un tiempo de 20:37.97 en meta. Buena noticia para la embarcación gallega que la trainera local no se metiese en la pelea. A continuación partió la Donostiarra –Kaiarriba–, la única que podía aguar la fiesta a los coruñeses, aunque estos disponían del colchón de los casi trece segundos que le sacaron a los de Donostia el sábado. No hizo falta echar mano de ellos porque los pupilos de Agustín Fernández volvieron a ser más rápidos: 20:19.53 para ellos y 20:20.39 para los vascos. Ya daba igual qué hiciese Ondarroa, que volvió a demostrar ser la más fuerte parando el reloj en una marca de 20:10.17. "Ares de ACT", gritaba ya la afición de Ares.

"Estamos muy emocionados porque nunca cuentas con esto. Esperas dar guerra. Veníamos a pelear y al final salió una buena regata de ayer y hoy hicimos un regatón porque a nosotros estas condiciones no nos favorecen demasiado. Pero ahí estamos. Peleamos para esto. El año que viene… ya pensaremos en el año que viene. Es increíble para un club como nosotros", narraba el entrenador y patrón Agustín Fernández tras intercambiar sentidos abrazos con todos sus remeros.

Haciendo balance del espectacular verano, al patrón añadió que "en la Liga Gallega tampoco éramos los favoritos. Era Samertolameu y nosotros conseguimos darle caña y acabamos ganando la liga. Y aquí era un poco igual. No éramos favoritos pero venimos a pelear y al final fue lo que hicimos. Ayer se nos dio muy bien la regata, porque nosotros en mar nos desenvolvemos bastante bien y hoy fue pelear por no perder lo que ganamos ayer". De cara al futuro inmediato, asegura que "intentaremos buscar algún medio más para entrenar, por lo menos para conseguir un pelín más de nivel. Sabemos que el año que viene somos los claros favoritos a descender, pero intentaremos que no sea así. Si la gente este año entrenó duro, el año que viene, aunque le metas un puntito más, va a responder seguro".n