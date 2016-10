El Areosa se niega a ganar

Hacer un buen partido, combinar bien, defender con corrección, atacar con eficiencia y estar mejor situado que el rival. Todo esto lo hizo ayer el Areosa y, probablemente, hizo alguna cosa más para superar al Val Miñor. Sin embargo, todos estos méritos fueron de la mano de un buen puñado de regalos a su rival y, precisamente, se convirtieron en su ruina ayer en el césped artificial del campo Federativo de Coia.

Tuvo hasta media docena de ocasiones la formación viguesa. Y no fueron precisamente disparos aislados, todas ellas entre claras y clamorosas, alguno de los errores hasta impensables. Aun así convirtieron un gol y llegaron con ventaja al tramo final. A la superioridad en el marcador se unió la numérica porque el visitante Escobar fue expulsado, con motivo y por su exceso de impulsividad. Así se llegó a falta de ocho minutos para cumplirse el tiempo reglamentario, cuando Edu aprovechó la ingenuidad del Areosa. Falta en la frontal, sacó rápido, tiró una pared con un compañero y remató fuerte y raso para superar a Raúl mientras la defensa local esperaba una falta de saque directo bajo el sol. El atacante vio la pasividad, ejecutó rápido la acción y no dejó amigos por el camino. Rescató un punto e incluso intentó la victoria en un balón largo, al filo del tiempo reglamentario, sólo que en esa ocasión se pasó de hábil y Pérez Pallas le enseñó la amarilla por tirarse. El línea así lo indicó y los de Nigrán protestaron la acción.

Anteriormente, el protagonismo fue para el Areosa y, en la mayor parte del tiempo, con aspectos positivos. Tras un inicio igualado, el equipo local se asentó en el terreno de juego e hizo daño con las internadas de Álex y, especialmente, Óscar por los costados. De hecho, los laterales del Val Miñor vivieron una tarde nefasta antes del descanso.

Paró Raúl el primer intento de Óscar, que lo intentaría poco después para rematar fuera, y también tuvo la suya Álex pero remató alto al borde del área pequeña. De hecho, el tanto de Miguel llegó tras errar el delantero una ocasión clara unos minutos antes. La del gol llegó en una acción que comenzó en el extremo izquierdo Álex, pasó por Óscar en el área por el costado opuesto y terminó en pies del ayer goleador del Areosa tras el error de la zaga del conjunto de Nigrán.

El dominio del Areosa fue de tal calibre que Álex Villar realizó un triple cambio al descanso. Modificó el encuentro porque los vigueses llegaron con menos facilidad, pero, aun así, Brais erró una disparo en el borde del área pequeña. Tenía que empujar y no conectó con el balón. Lo dicho, regalos y empate.

Areosa:

Diego, Espo (Brais, minuto 83), Díaz, Alonso, Guille, Fandi, Álex, Brais (Samu, minuto 88), Miguel (Dani, minuto 64), Dafon (Castro, minuto 69) y Óscar.

Val Miñor:

Raúl, Cabado, Pej (Marquitos, minuto 46), Mario, Marcos, Nacho, Chema (Samu, minuto 46), Ezpeleta (Bou, minuto 72), Escobar, Edu y Anxo (Adri, minuto 46).

Goles:

1-0, min. 24: Miguel; 1-1, min. 82: Edu.

Árbitro:

Pérez Pallas. En el minuto 78 expulsó a Escobar del Val Miñor. Amonestó a Guille, Alonso y Óscar por el Areosa y a Mario por el Val Miñor.

Incidencias:

Encuentro correspondiente a División de Honor juvenil disputado en el campo Federativo de Coia ante, aproximadamente, 200 espectadores.