Araújo se hace mayor

María Araújo completa el camino antes de lo esperado. Tras finalizar el pasado verano su paso por las categorías inferiores de la selección española con el título en el Campeonato de Europa sub-20, recibió ayer su primera convocatoria con el combinado absoluto.

"Hace unos días ya vi que estaba en la lista de 24 jugadoras que se le pasaba a la FIBA y después me llamó Isa Sánchez para confirmarme que entraba en el equipo con la baja de Laura Gil", explica la canterana del Seis do Nadal y el Celta Zorka.

La llamada es para los dos próximos partidos del conjunto español y clasificatorios para el Campeonato de Europa. El 11 de noviembre España se medirá a Bulgaria en Sofía y el 15 jugará en Valladolid ante Holanda. Araújo confirma que "no lo esperaba, para nada. Es algo que toda jugadora piensa porque es un sueño, pero no me lo esperaba, la verdad. Cuando terminé con la selección sub-20, podía planteármelo, pero a largo plazo. Llegó mucho antes de lo que yo esperaba. Ahora estoy contenta y con ganas de aprovechar la oportunidad".

Sobre los rivales, la jugadora viguesa explica que "estuve viendo los partidos que vamos a jugar en esta ventana y creo que van a estar reñidos. Voy a ser la novatilla del grupo, pero estoy con muchas ganas".

Aún así, la ex céltica reconce que "tengo la suerte de ir con Bea Sánchez, que jugamos juntas en el Uni Ferrol, y también conozco a María Conde, que es de mi generación. Las otras, las conozco de jugar contra ellas, pero no más. Me hace mucha ilusión, es un premio".

María Araújo pasó por todas las categorías base de la selección española salvo por la sub-16 porque "casi me rompo el tobillo". Sí fue convocada cuando la salud la acompañó y conquistó una planta mundial en la categoría sub-17 y dos títulos de Europa (sub-18 y sub-20). Además, en el último como jugadora más valiosa del torneo continental.

Ahora entrará en una de las mejores selecciones absolutas del mundo y, por lo tanto, "intentaré aportar cada día en los entrenamientos y si luego tengo la oportunidad de jugar algún minutillo, lo intentaré hacer bien. Buscaré estar bien en defensa y en rebote y después, en ataque, ya irán saliendo las cosas".

La jugadora viguesa sabe que tener minutos será realmente complicado y, de hecho, su llamada viene por la ausencia de Laura Gil, habitual en las últimas convocatorias y ahora de baja por lesión. Araújo reconoce que para esta convocatoria ayuda que "el equipo empezó bien e influye en mí. El Uni Ferrol va muy bien y tenemos que seguir trabajando. En su día aposté por venir aquí y renové un año más. Era una buena decisión y creo que no me equivoqué, trabajamos bien, muchas horas, y es algo que se refleja en una jugadora joven como yo".

Precisamente, la ex-céltica escogió el camino de fichar por el conjunto ferrolano en el verano de 2015. Optó por descartar el paso a las universidades americanas, que es la principal opción de muchas jugadoras al cumplir la mayoría de edad, por lo que parecía una alternativa menos atractiva.

Sin embargo, dos años después, Araújo experimentó un notable crecimiento deportivo. Tras una campaña con menos minutos, explotó el curso pasado en un equipo que fue la gran sorpresa del campeonato y ahora mantiene un gran protagonismo en el juego -35 minutos por partido- y, por lo tanto, en la Liga Femenina. Sus números son de jugadora decisiva. El curso anterior lo cerró con 12,1 puntos y 8,8 rebotes de media y en el actual está en 12,8 y 10,4.n