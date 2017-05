Apelación acepta el recurso del Real Madrid y Nacho puede jugar en Vigo

Nacho Fernández vio la tarjeta amarilla, en el minuto 80 del Real Madrid-Sevilla (4-1), en partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Santander, por "discutir con un contrario", según el acta arbitral.



Pese a presentar el Real Madrid alegaciones, acompañadas con prueba videográfica, intentando que le fuera retirada la amonestación, que al ser la quinta cumple ciclo y le hace perderse el próximo partido, el Comité de Competición mantuvo este martes la tarjeta amarilla, sancionándole con un encuentro de suspensión.



En sus alegaciones, el Real Madrid discrepaba con la interpretación arbitral intentando demostrar, con una prueba videográfica, que Nacho no discutió con el jugador sevillista Joaquín Carlos Correa, que a su vez también vio la amarilla por "empujar a un contrario".



El Comité de Competición no atendió las alegaciones del Real Madrid, al considerar "tras ver el acta arbitral y otros documentos" la acción de Nacho "merecedora de la amonestación", por "discutir con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza".



Y, por ello, al tratarse de la quinta tarjeta, imponía a jugador un partido de suspensión y una multa accesoria de 600 euros, así como otros 350 euros a su club.



El Real Madrid recurrió la decisión de Competición a Apelación, que, entre sus motivaciones, este miércoles ha apuntado que "del análisis de las imágenes llegamos a la conclusión de que no llega a producirse ninguna discusión, entendida como una confrontación de ideas u opiniones, que, para ser sancionada tiene que realizarse con vehemencia, o incluso de forma acalorada o con una actitud impulsiva o vehemente".



"Por otro lado, para que se produzca la discusión sancionable tipificada en el artículo 111.1.i), deben ser dos los sujetos activos de la acción, es decir, dos los que discutan y en el presente caso tan solo se sanciona por dicha conducta al Sr. Fernández Iglesias, pues el jugador del Sevilla FC, Sr. Correa, que es el otro interviniente en la jugada, no es amonestado por discutir, sino por empujar a un contrario", se recoge en el fallo.



Ante ello, Apelación ha decidido "acoger favorablemente" el recurso impuesto por el Real Madrid, revocando la resolución del Comité de Competición y anulando los efectos disciplinarios de la amonestación impuesta.



Por tanto, Nacho Fernández, que esta misma mañana había viajado con su equipo a Vigo a la espera de la resolución de Apelación, está disponible para el técnico madridista Zinedine Zidane para el duelo contra de esta noche ante el Celta.