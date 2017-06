"Este año tocó sufrir pero supimos sacarlo adelante"

¿Qué balance hace de esta última temporada en líneas generales?

Acabé contento porque conseguimos el objetivo final. Ha sido una temporada dura, pero ha acabado bien. Creo que si alguno de los cuatro o cinco partidos que hemos perdido por un punto en el último segundo o en la prórroga lo hubiéramos sacado adelante podríamos haber optado a una situación más cómoda, pero tocó sufrir y supimos sacarlo adelante.

¿En el aspecto individual ha terminado satisfecho con su trabajo?

Estoy muy satisfecho con la progresión que he llevado durante el año, creo que he mejorado muchas cosas. Este año tenía mucha más importancia dentro del equipo y al principio de la temporada quizás me autopresioné demasiado y no aporté todo lo que yo quería, pero con el paso de las jornadas y la ayuda de mis compañeros y de mi entrenador hemos trabajado mucho y creo que he acabado siendo importante y ayudando mucho al equipo a conseguir el objetivo, que al final es lo importante.

¿De qué partido guarda mejor recuerdo?

Quizás el que jugamos contra el Betis en Sevilla (57-71, con 20 puntos de Abalde) porque era una final para nosotros y además a nivel individual me salió el mejor partido del año, así que fue un partido muy importante para mí.

Al final entró en el mejor quinteto joven de la Liga y por unanimidad, algo que sólo consiguieron usted y el madridista Luka Doncic, ¿qué supone esta distinción?

Un reconocimiento al trabajo de todo el año. Lo importante para mí esta temporada es que conseguimos el objetivo, pero siempre estos premios individuales te ponen contento y te dan un impulso para seguir trabajando.

Esta última campaña ya pertenecía al Valencia Basket, aunque estuvo cedido en el Joventut, ¿el próximo curso jugará en la Fonteta?

Todavía no hemos hablado porque el equipo sigue compitiendo y se acaba de clasificar para la final de la Liga ACB. Entonces cuando termine su temporada iré a Valencia y nos sentaremos a hablar.

¿Ve posibilidades a su nuevo equipo de ganarle la Liga ACB al Real Madrid?

Como siempre que ha jugado el Valencia contra el Real Madrid estos últimos años, seguro que serán partidos igualados y se verá una final bonita. El Madrid es favorito a priori, pero veremos qué pasa.

¿De la selección española tiene alguna noticia para este verano?

Por ahora no han salido las listas, así que hay que esperar. Si tengo la oportunidad de ir otra vez a entrenar con ellos, será genial e iré con muchas ganas, por supuesto. Es una experiencia bonita que he tenido la suerte de vivir los últimos veranos, pero de momento no sé nada.

¿La próxima temporada puede ser la de su reafirmación como jugador de la Liga ACB?

No pienso en reafirmación ninguna. Pienso en que el año que viene puede ser bonito, un reto importante. Me gusta vivir el presente y ahora estoy entrenando para mejorar. El verano es una época importante, sobre todo cuando eres joven, y pienso en trabajar mucho y también en descansar mentalmente para estar listo para la siguiente temporada.

Este año vuelve a ser elegible en el draft de la NBA, ¿su futuro pasa por Estados Unidos?

No me lo planteo. Como digo, me gusta vivir en el presente y no pensar demasiado en el futuro, que eso enturbia un poco la mente. Lo que tenga que venir, vendrá.

¿Qué planes tiene para estas vacaciones?

Ahora sigo aquí en Badalona entrenando con mi preparador físico y estaré todo el mes de junio. Este verano es muy importante para trabajar, pero hay que buscar algunas semanas para desconectar. Nada más acabar la competición fui a Formentera con amigos y entre los entrenamientos hago alguna escapada para ver a la familia.

Hablando de la familia, su hermana Tamara acaba de fichar por el Mann Filter Zaragoza, ¿qué le parece?

Bien, estoy muy contento por ella. Creo que es un buen club y está montando un proyecto interesante, así que genial. Zaragoza se lleva una muy buena jugadora. n