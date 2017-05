Año de semifinales

El Celta hizo esta temporada una apuesta clara por los torneos coperos. El equipo, demasiado limitado como para poder pelear en tres competiciones, se ha quedado tanto en el Copa del Rey como en la Liga Europa a un solo paso de sendas finales. La posible consecución de un título sirvió de acicate para un vestuario dirigido por un técnico que ya sabía lo que era dar su primer entorchado a un club, ya que Eduardo Berizzo hizo lo propio en el O'Higgins chileno.

Sí se hizo historia en la competición continental, ya que el equipo vigués nunca había alcanzado unas semifinales. Pero el sueño de las finales se quedó en Mendizorroza y en Old Trafford, aunque bien es cierto que con sensaciones totalmente contrapuestas: en Vitoria no se jugó bien y no se mereció el pase; en Old Trafford sí se hicieron méritos para seguir.

La cuestión es que la apuesta decidida por las copas provocó que el equipo se desenganchase de la pelea por las plazas europeas en Liga. Desde hace semanas se sabía que el órdago era fuerte: o Liga de Campeones ganando la Liga Europa o nada. Todo ello depara un próximo curso en el que el equipo vigués no jugará competición europea. Y, lo que es peor, en la que no sabe si seguirá contando con la dirección en el banquillo de Eduardo Berizzo.

Después de tres brillantes temporadas en Vigo, el argentino se ha hecho un nombre y maneja intereses de primer nivel, especialmente del Sevilla. Su determinación de no hacer pública su intención de renovar o no hasta que el equipo terminase su participación en Europa ha retrasado un desenlace que ahora se precipitará. Al equipo sólo le quedan tres partidos ligueros ante Alavés, Real Madrid y Real Sociedad sin nada en juego. Se avecina una decisión que marcará el futuro.n