"Este año se nos hará muy largo y cuanto antes sumemos, mejor"

Tras el periplo con España sub-21, hay que volver con fuerza porque tocan siete partidos en 23 días.

Es cierto que empezamos un poco mal pero tenemos una gran prueba ahora para resarcirnos. Y hay que empezar ya este sábado.

¿Tiene que demostrar y demostrarse el equipo en esta fase que está preparado para la dura temporada que se presenta?

Es importante de cara a dentro del equipo para saber que estamos listos para afrontar todo lo que nos viene y también de cara afuera, hacia la afición, para que no haya nerviosismo. Porque no tiene que haberlo. Perdimos dos partidos y es cierto que el del Leganés en casa tenías que haberlo ganado pero en el otro caímos con el Madrid haciendo un gran juego fuera. Esperamos repetirlo el sábado en casa, sumar los tres puntos y a partir de aquí comenzar una nueva era.

Sí es inusual, respecto a los últimos años, este mal comienzo. ¿Salir de él es una prueba de carácter para el grupo?

Todos los comienzos son duros y más en esta nueva etapa con UEFA y muchos partidos. Cuanto antes empecemos a sumar puntos mejor de cara a ese final de Liga, que es cuando más lo necesitaremos. Este año va a ser muy largo para nosotros.

¿Consideran que tras los resultados adversos hay un problema de juego?

No. Todavía es muy pronto para decirlo porque van sólo dos partidos. Es cierto que en el primero a lo mejor no fuimos nosotros pero contra el Madrid dimos la cara y pudimos rascar algún punto. Ahora veremos qué pasa contra un Atlético que también viene necesitado, pero nosotros lo estamos más.

¿Del Atlético espera alguna sorpresa?

Ya no es nada nuevo el Atlético de la era Simeone. Aunque no ha tenido un gran inicio de Liga, es un gran equipo, al que es muy difícil meterle gol y que aprovecha muy bien sus ocasiones. Dispone de muy buenos futbolistas arriba para jugar a la contra, que es lo que más hacen a partir de que defienden muy bien. Debemos tener cuidado con ese aspecto porque somos un equipo al que nos gusta tener el balón y nos fastidian las contras.

Vamos, que no le hace falta jugar bien para ganar.

Cierto, con cualquier cosa te marcan y es muy difícil marcarles. Pero tenemos el ejemplo de la pasada temporada contra ellos en la Copa del Rey, donde hicimos dos grandes partidos y debemos aprender de ellos, defender a tope y aprovechar lo que creemos arriba.

Y tras el Atlético, ya se otea en el horizonte la competición europea, la ilusión nueva de este año.

Sí que es una gran ilusión. Lo primero es pensar en el Atlético pero tanto la afición como el equipo tenemos muchas ganas de ese primer partido y debutar con un gran paso, hacerlo bien en el grupo y en Europa y dejar marca. Somos conscientes de que lo importante es la Liga pero también queremos hacer un gran papel en Europa.

¿Qué le pareció el sorteo?

Creo que el nuestro es uno de los grupos más igualados. No hay un rival muy top. Está claro que los tres rivales son muy buenos pero creo que todo va a estar muy igualado. Clasificarse en las dos primeras plazas se va a decidir por detalles y esperemos estar atentos a esos detalles para conseguirlo.

¿De la anterior etapa en Europa guarda algún recuerdo?

Me acuerdo de poco, la verdad. Tengo recuerdos de la etapa de Mostovoi y Karpin, pero pocos. Sé que se lograron grandes triunfos y que se llegó lejos pero la verdad es que no tengo en la memoria ningún partido en concreto.

En lo personal, ¿fue el año pasado el más duro para usted, el que más tuvo que pelearlo?

No lo creo. Cada año es un mundo, las plantillas se van mejorando, los partidos son mucho más difíciles y la competición interna por un puesto es más complicada. Es cierto que la gente puede decir que el año pasado no di el nivel que se esperaba y es verdad que tuve altibajos. Pero estamos en el fútbol profesional. Ahora me toca, simplemente, pensar en este año sabiendo que el pasado fue muy bueno en conjunto e intentar mejorar.

E ir madurando, porque sigue siendo muy joven.

Desde luego. Si los jugadores de 30 años maduran con cada partido, ya no te digo los de 20. Es muy bueno jugar a este nivel pero también es muy difícil.

Este verano han llegado dos nuevos laterales, ¿más exigencia?

El año pasado éramos una plantilla más corta pero con una dura competencia interna. En éste, con todos los fichajes, todavía más. Es lo que quiere el míster, que todos estemos enchufados. Cada compañero hace que mejores.

Pensando en la selección sub-21, ¿el empate del otro día complica la clasificación para el Europeo?

He leído eso en los medios pero sabemos que no es así. Dependemos de nosotros mismos, nos quedan dos partidos y ganando pasaríamos mínimo como segundos. Tenemos un gran grupo y nos jugaremos todo ante Estonia en Pasarón.

En la absoluta ha empezado una nueva era con un viejo conocido suyo como Julen Lopetegui.

Con él quedamos campeones de Europa sub-19 y fuimos al Mundial sub-20. Es un gran entrenador. Sacó dos muy buenos resultados en sus primeros partidos y seguro que trabajará mucho de cara al Mundial. En mi caso, pienso en la sub-21.