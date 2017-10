Ángeles Araújo, la madre internacional antes que la hija

El talento para jugar al baloncesto a María Araújo lo tiene en la genética. Su madre, Ángeles Araújo, también fue internacional con España, aunque en la década de los ochenta la selección femenina estaba lejos del rendimiento de la actual: "Tengo muy mala memoria, pero jugué en la categoría juvenil, en la júnior y en la absoluta, que eran las que había en aquella época. Cuando fui a la absoluta, creo que todavía estaba en la júnior".

De hecho, Ángeles Araújo explica que "fui a bastantes partidos, no puedo decir cuantos, pero sería unos cuarenta entre todas las selecciones. Estuve bastante tiempo, pero es cierto que no pasamos de disputar un preeuropeo. No teníamos el nivel que tiene ahora la selección española de baloncesto. A las fases finales nunca conseguimos llegar".

Por lo tanto, la ex jugadora matiza que "la verdad es que María me superó en lo referente a las selecciones, que ganó un montón de títulos y ahora la llama el primer equipo. Todavía no hablé con ella, pero seguro que está que no se lo cree. Le hará mucha ilusión porque va a jugar con las que son sus ídolos".

La madre de la familia Araújo militó en los años ochenta y sí tuvo éxito en la competición española: "Gané un doblete y creo que algún título más de liga, siempre con el Celta. En esto María todavía no consiguió alcanzarme. La verdad es que no me acuerdo, yo lo disfrutaba en su momento, pero no llevo el recuento".

Ángeles Araújo debutó el 3 de septiembre de 1983 en un amistoso ante Checoslavaquia, después pasarían años hasta que Tamara Abalde, todavía en activo, vistiera la camiseta de la selección española, en 2008. Antes que Araújo y Abalde, estuvieron en el combinado español las viguesas María del Carmen Martínez, Maribel Lorenzo, Ángeles Liboreiro, Carmen Fraile, Susana García y Carmen Martínez. Todas en la época de los setenta.

Ángeles Araújo acude a Ferrol todos los fines de semana para ver a María y hace números para compatibilizarlo con los partidos de la hermana pequeña, que también juega.