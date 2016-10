Andone, la única duda en el Deportivo

Los médicos del Deportivo están pendientes de la evolución del gemelo derecho del delantero Florin Andone y hoy decidirán si puede estar a disposición de su entrenador, Gaizka Garitano, para el derbi de mañana en el estadio de Balaídos (12:00, Bein Sports).

El internacional rumano se entrenó ayer por segunda jornada consecutiva en el gimnasio, donde realizó trabajo específico. La presencia de Andone, fichado el pasado verano procedente del Córdoba, en el duelo de máxima rivalidad del fútbol gallego dependerá de su evolución a lo largo de las próximas horas.

El delantero y los doctores calibrarán en el último entrenamiento del conjunto herculino antes del partido de mañana en Vigo si puede ser incluido en la lista de convocados que facilitará Garitano.

Andone fue incorporado por el Deportivo el pasado verano por algo más de cuatro millones de euros y todavía no ha podido celebrar un gol en partido oficial con la elástica blanquiazul.

Junto al futbolista rumano también entrenó al margen el delantero Joselu Mato, formado en las categorías inferiores del Celta y que no jugará ante su ex equipo por un esguince de rodilla.

El técnico deportivista rebajó la intensidad del entrenamiento y ensayó jugadas de estrategia en la ciudad deportiva de Abegondo, escenario al que regresará hoy para ultimar los detalles del derbi.n