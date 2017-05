Andone: "Hay un poco de nervios, pero el Sporting está más nervioso"

"Nosotros no tenemos que depender de nadie. Está claro que hay un poco de nervios porque quedan dos partidos y queremos la salvación ya, pero el Sporting está más nervioso que nosotros. Con cinco puntos por encima y dos partidos por disputarse, lo más lógico es que nos salvemos nosotros y así será", comentó.

Andone abogó por ganar en Villarreal el domingo para no depender del resultado del Sporting en su visita al Eibar: "El fútbol es muy complicado y se han visto muchas cosas, puede pasar de todo, puede que el Sporting no gane en Eibar y nosotros ya estemos salvados, pero si nosotros ganamos, ya estamos salvados, así que tenemos que ir a por el partido". n