El Amfiv visita la difícil pista del Bilbao con cinco jugadores

nnn El Amfiv afronta esta tarde (18:30) un nuevo reto de máxima exigencia. Por un lado, porque sólo habrá cinco jugadores a disposición de César Iglesias y, además, varios de ellos han pasado por problemas físicos esta semana. Por otro, porque el conjunto vigués visitará al Bidaideak Bilbao, tercero en la última Final Four y aspirante a todos los títulos en la presente temporada.

El Amfiv ha comenzado el campeonato con dos victorias, la primera en la pista del Vistazul sevillano (40-90) y la segunda en su primer encuentro en el pabellón Pablo Beiro ante el Mideba Extremadura (71-63). Sin embargo, la escasez de efectivos es cada vez más evidente. En la última jornada, con la baja de Shelley Cronau por sus compromisos internacionales –tampoco estará hoy en Bilbao–, el Amfiv jugó todo el partido con los mismos cinco hombres que hoy se vestirán de corto en Bilbao: Lorenzo Envó, Agustín Alejos, Salvador Zavala, Frank de Jong y Santi Comesaña. El problema es que tres de ellos (Envó, Alejos y De Jong) han pasado por problemas físicos esta semana que les han impedido entrenar con normalidad.

"Continuamos en cuadro a la espera de que pueda concretarse la llegada de algún refuerzo. La moral y el ánimo del equipo están muy bien por las dos victorias conseguidas, pero somos conscientes de que no podremos prolongar esta situación demasiado", destaca César Iglesias.

En el Bilbao, que en principio no podrá contar con el australiano Jannik Blair –como Cronau, con la selección de Australia–, milita el exjugador del Amfiv Manu Lorenzo, una de las bajas sufridas por el club vigués el pasado verano.n