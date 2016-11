El Amfiv viaja con confianza a Getafe

nnn El Amfiv afronta hoy en Getafe (19:00) la tercera jornada de Liga con la intención de sumar la segunda victoria de la temporada tras la conseguida el sábado pasado en Bouzas ante el Ace Gran Canaria (66-59).

Los vigueses saben que, pese al precedente vivido en pretemporada entre ambos conjuntos, saldado con una contundente victoria del Amfiv (73-44), el encuentro de esta tarde frente a los madrileños no será tarea fácil. "Cualquier parecido con el choque de pretemporada será pura casualidad. Ellos cuentan ahora con un jugador más, el brasileño Joao Marinho, y están mucho más rodados y conjuntados. Además, tuvieron toda la semana pasada para preparar este encuentro al haber descansado y en la primera jornada ya mostraron en la cancha del Ace Gran Canaria que no va a ser sencillo ganarles a pesar de perder (62-51). Sí que es cierto que las circunstancias económicas han provocado que su potencial deportivo se vea claramente mermado puesto que el club ha perdido a jugadores muy importantes como Bandura, Gholamazad o Fran Lara, pero continúa siendo un rival peligroso si no estamos concentrados y hacemos las cosas bien", afirma el presidente del club vigués, José Antonio Beiro.

El máximo responsable del Amfiv, además, es consciente de que su equipo está todavía lejos de su mejor versión. "Necesitamos más tiempo y entrenamientos todos juntos para seguir progresando como equipo. Además, aún contamos con el hándicap de no disponer de diez jugadores para poder entrenar el cinco para cinco. En breve esperamos contar ya con Julio Vilas aunque habrá que ver cómo ha ido la recuperación de los problemas en su espalda", resalta el presidente del Amfiv, quien incide en que "por eso, ganar en Getafe es importante. Reforzaría nuestra confianza y la convicción en lo que estamos trabajando". n