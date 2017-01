El Amfiv tumbó al Mideba

El Amfiv logró ayer una contundente victoria ante el Mideba Extremadura, vital para mantener sus opciones de pelear por una de las cuatro plazas que dan derecho a ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey y por tanto suponen evitar al menos hasta las semifinales tanto a Amiab Albacete como a Ilunion. Un triunfo que, unido al del Fundación Grupo Norte sobre el Bilbao BSR (65-55), convierte en una auténtica final el choque aplazado de la décima jornada liguera que el Amfiv deberá disputar el próximo 4 de febrero en tierras vascas ante los bilbaínos. El vencedor de ese enfrentamiento será cabeza de serie en el torneo del KO, mientras que el perdedor se verá relegado a la quinta plaza.

El partido ante los extremeños no tuvo demasiada historia porque el Mideba se presentó en Vigo casi en cuadro, sin sus cuatro incorporaciones del mercado invernal, los argentinos Villafañe y Gabas y los nacionales Eusebio y Jony, y con la ausencia también del mexicano Salvador Sandoval, su máximo anotador hasta la fecha, que por problemas con el visado no llegará a España hasta la próxima semana. De hecho, el Amfiv no completó un encuentro brillante y cometió numerosos errores en lanzamientos fáciles, pero aun así el Mideba no fue rival para los vigueses.

A pesar de que los locales se hicieron pronto con una renta amplia (9-0, min.4), el choque no acababa de romperse y entre Cano y el portugués Pedro Bartolo mantenían al Mideba en el partido al acabar el primer cuarto (15-10, min.10).

El Amfiv volvió a amagar otras dos veces antes del intermedio con dispararse en el marcador (21-12, min.13; 29-18, min.17), pero los visitantes, gracias a diez puntos de Cano en este parcial, seguían vivos al descanso (29-22, min.20).

El partido amenazaba con seguir la misma línea tras el paso por vestuarios hasta que la cuarta falta personal del sueco Lindblom permitió al Amfiv abrir un hueco que parecía ya definitivo, llevando el marcador de 35-24 a 43-27 (min.26). Para colmo, Lindblom cometía su quinta personal y tenía que irse al banquillo, lo que llevó al conjunto local a dar el golpe definitivo en ese tercer cuarto.

Amfiv:

Abdi Jama (10), Shelley Cronau (1), Agustín Alejos (15), Salvador Zavala (14), Lorenzo Envo (22) –cinco inicial–, Bernabé Costas (2), Julio Vilas (-), Manu Lorenzo (6) y Samuel Rodríguez (2).

Mideba Extremadura:

Tinín (2), Lilja (5), Padro Bartolo (6), José Cano (16), Joakim Lindblom (4) -cinco inicial–, Romero (2).

Parciales:

15-10, 29-22 (descanso), 55-31 y 72-35.

Árbitros:

González, Izquierdo y Ranera. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador visitante Joakim Lindblom (min.26).

Incidencias:

Partido de la undécima jornada de Liga de División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, disputado en el Pabellón Pablo Beiro de Bouzas.