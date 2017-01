El Amfiv retoma la Liga en casa ante el Mideba

nnn Después de más de un mes de parón por las fiestas navideñas, el Amfiv retoma hoy la competición liguera en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas (19:00), donde recibe al Mideba Extremadura en un choque muy importante para las aspiraciones de los vigueses. Una vez asegurada su presencia en la Copa del Rey, el equipo de César Iglesias tratará de acabar la primera vuelta entre los cuatro primeros para evitar a los dos colosos de la categoría, Amiab Albacete e Ilunion, al menos hasta las semifinales del torneo del KO.

El largo tiempo de inactividad y las ausencias de jugadores en varios entrenamientos por diferentes motivos son las mayores preocupaciones de Iglesias en el regreso a la competición. "Esperamos que no nos pase factura este mes sin jugar porque cerramos el año 2016 en un buen momento de forma. El equipo empezaba a mostrar ya sobre la pista lo que quiere el técnico y teníamos un buen ritmo de juego. Ahora habrá que ver cómo respondemos tras tanto tiempo sin competir y teniendo en cuenta también que no hemos podido entrenar como nos hubiera gustado", explica el presidente del Amfiv, José Antonio Beiro, que recuerda que "desde que volvimos de Navidades no hemos podido contar aún con el equipo al completo. Si no surge nada extraño, el entrenamiento de esta noche (por ayer) será el primero que realicemos con todos los jugadores. Primero fue Manu Lorenzo el que se tuvo que ausentar por la disputa del Campeonato de Europa sub-22 y desde el pasado viernes Abdi Jama se tuvo que marchar a Gran Bretaña para una concentración de su selección nacional". El Amfiv tendrá enfrente a un Mideba que lleva seis derrotas consecutivas pero aún tiene opciones de ir a la Copa. n