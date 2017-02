El Amfiv no se fía del Getafe

Tras conseguir cinco victorias consecutivas en las últimas jornadas, el Amfiv recibe hoy al Getafe en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas (19:00) con el objetivo de sumar la sexta pero tratando de no caer en un exceso de confianza.

El equipo de César Iglesias, tercero en la tabla con nueve victorias y tres derrotas, se enfrenta a un Getafe que marcha noveno con cuatro triunfos y al que los vigueses ya vencieron en un amistoso de pretemporada el pasado verano (73-44). "Sabemos que va a ser un encuentro diferente del que jugamos en pretemporada y si creemos que el partido está ganado antes de salir a la pista, lo vamos a pasar mal. Getafe ya demostró en su último compromiso ante el ACE Gran Canaria, en el que se hizo con la victoria por 66-59, que puede plantar cara y ganar a cualquier equipo", advierte José Antonio Beiro, presidente del Amfiv.

El equipo vigués acude a la cita con todos los efectivos, incluido el británico Abdi Jama, que llegó el miércoles tras una concentración con su selección. "El jueves no pudo completar la sesión por un aparatoso golpe en un dedo. Afortunadamente, todo se quedó en un susto y estará a las órdenes de César Iglesias para jugar este sábado sin mayores problemas", explica Beiro, que destaca que "la racha de cinco victorias nos ha permitido reafirmarnos en nuestro juego y ganar en confianza y atrevimiento. Ahora hacemos más cosas y nos salen mejor, tanto en ataque como en defensa. Pero hay que tener cuidado con esto y no caer en un exceso de confianza que nos haga salir relajados en el partido ante Getafe".