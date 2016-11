El Amfiv impuso su oficio

El Amfiv se reencontró ayer con al victoria al imponerse al Basketmi ferrolano en el derbi gallego de División de Honor, un choque intenso y disputado pero que los vigueses tuvieron controlado en todo momento. El buen hacer en ataque de Salvador Zavala (26 puntos) y Abdi Jama (18) sirvió para certificar un triunfo en el que también fue muy importante el trabajo defensivo del quinteto de puntos intermedios, con una presión que los locales tuvieron muchos problemas para superar.

El conjunto de César Iglesias asumió el control del marcador en el primer cuarto y no lo cedió en el resto del choque. De hecho, pronto consiguió abrir una pequeña brecha en el electrónico (6-15, min.8) aunque el Basketmi logró suturar la herida al término del primer periodo (10-15, min.10).

La dinámica se mantuvo en un segundo cuarto en el que los visitantes intentaron romper el partido (10-19, min.13) pero los visitantes mantuvieron la diferencia estabilizada (25-16, min.17). Hasta que en los instantes previos al descanso, el Amfiv se fue por encima de los diez puntos (22-33, min.20).

La reanudación del partido tras el intermedio no supuso un gran cambio respecto a lo visto en los veinte minutos anteriores. El conjunto vigués tenía controlados a los iraníes Torfi y Ghozibi, las principales referencias ofensivas del Basketmi, y en ataque aprovechaba bien sus opciones, con Zavala y Jama como estiletes. Por eso, la diferencia empezaba a crecer (26-35, min.23) y se estabilizaba ya por encima de los diez puntos (26-39, min.25; 32-46, min.28).

De esta manera, los pupilos de César Iglesias comenzaron el último periodo con un buen colchón para no pasar apuros en esos instantes finales a pesar de que los ferrolanos no bajaron los brazos en ningún momento y hasta tuvieron alguna opción para haber complicado mucho más la victoria del Amfiv (48-58, min.36; 50-60, min.37). Pero los visitantes no se dejaron sorprender y cerraron el choque con un parcial de 4-10 para confirmar un triunfo que deja su casillero de nuevo en positivo, con más victorias que derrotas (3-2) a la espera de recibir el próximo martes 6 de diciembre a las 12:30 horas al Clínica Rincón Amivel malagueño.

Basketmi (10+12+13+19):

Jose Teijido (2), Miguel Romero (8), Mousa Ghozibi (15), Adrián Rañales (15), Adel Torfi (11) –cinco inicial–, Adrián Lorenzo (2), Pedro Paz (8) y Manu Cantelar (-).

Amfiv (15+18+15+22):

Abdi Jama (18), Shelley Cronau (-), Agustín Alejos (8), Salvador Zavala (26), Lorenzo Envo (6) –cinco inicial–, Bernabé Costas (6), Julio Vilas (6) y Manu Lorenzo (-).

Parciales:

10-15, 22-33 (descanso), 35-48 y 54-70.

Árbitros:

González, Marqués y Fernández. Sin eliminados.

Incidencias:

Encuentro correspondiente a la sexta jornada de Liga en la División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, disputado en el Pabellón El Ensanche de Ferrol.