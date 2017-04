El Amfiv conquista Europa por Pablo Beiro

El nombre de Pablo Beiro resonó en las gargantas de las cerca de mil personas que abarrotaron ayer el pabellón de Navia, en las palabras de cada uno de los protagonistas y el recuerdo de todos los que asistieron ayer al histórico triunfo del Amfiv. Treinta y cinco años después de su fundación, con tres finales europeas perdidas a sus espaldas, el equipo vigués conquistó ayer su primer título continental, la Challenge Cup, al derrotar al Rhine River Rhinos alemán en un encuentro muy disputado que los de César tuvieron que remontar tras un comienzo dubitativo.

Berni Costas, capitán y uno de los protagonistas de la reacción del Amfiv pese a jugar poco más de cinco minutos en la final, recogió el trofeo de manos del alcalde, Abel Caballero, y desató la euforia entre compañeros, técnicos, voluntarios y aficionados que no quisieron perderse un día histórico para el deporte adaptado vigués, un logro dedicado al fundador del club vigués de baloncesto en silla de ruedas, Pablo Beiro, fallecido en febrero de 2015 a los 52 años.

Fue el epílogo a una final en la que el Amfiv tenía que derrotar no sólo al Rhine, sino también a los nervios y al exceso de responsabilidad que aparece cuando se está a las puertas de hacer historia.

Porque, de entrada, el equipo vigués se mostró inferior a los alemanes, que salieron muy agresivos en defensa y encontraron con facilidad a sus mejores tiradores: el base John McPhail y la pívot Janet McLachlan. El Amfiv tardó nada menos que cinco minutos en encestar por primera vez en jugada y empezó el encuentro con un preocupante 1-8. Un 2+1 de Salvador Zavala, unido a tres tiros libres anteriores, ponía el marcador en 6-10, pero los germanos seguían dominando el juego y llegaron a obtener una renta de diez puntos, que se quedó en nueve al final del primer cuarto (9-18).

El segundo periodo empezó como el primero, con el Rhine anotando con facilidad y un Amfiv que se precipitaba en el pase y no conseguía posiciones claras de tiro. Siempre había una mano rival ante el balón cuando algún jugador vigués apuntaba al aro y sólo Zavala con sus puntos impedía que los germanos rompieran definitivamente el encuentro.

Pero la inercia del choque cambió en el minuto 16. Con 19-26 en el marcador, César Iglesias dio entrada a Berni Costas y con el capitán en la pista, el Amfiv ajustó mejor su defensa, impidió que McLachlan recibiera balones en zona de peligro e hizo que los alemanes agotaran el tiempo en tres ataques sin poder lanzar.

La seguridad defensiva propició que los vigueses crecieran también en ataque y de la mano de Lorenzo Envo, Alejos y el propio Costas consiguieron empatar el partido antes del descanso (30-30).

Los más difícil ya estaba hecho y en la reanudación, el Amfiv continuó en la misma línea hasta romper el encuentro. En el minuto 22, Alejos puso por primera vez en ventaja al equipo de César Iglesias (34-32) y ya no hubo marcha atrás. El cuadro alemán, a pesar de la falta de rotaciones –sólo utilizó seis jugadores y cuatro disputaron los 40 minutos–, dio la cara en todo momento, pero los de Vigo mantuvieron el ritmo y se llevaron la final. Por Pablo Beiro.

Amfiv (9+21+18+20):

Abdi Jama (8), Shelley Cronau, Lorenzo Envo (20), Salvador Zavala (23), Agustín Alejos (15) –quinteto inicial–, Julio Vilas, Berni Costas (2) y Manu Lorenzo.

Rhine River Rhinos (18+12+9+20):

John McPhail (15), James Palmer (2), Tommie Gray (8), Matthias Guntner (11), Janet MacLachlan (23) –quinteto inicial–, David Amend.

Parciales:

9-18, 30-30 (descanso), 48-39 y 68-59.

Árbitros:

Pencinjer (Croacia), Roja (Italia) y Peic (Coracia). Sin eliminados.

Incidencias:

Final de la Challenge Cup europea, disputada en el pabellón de Navia ante cerca de un millar de espectadores, prácticamente lleno. Antes del encuentro se disputó el partido por el tercer y cuarto puesto, en el que el TSK Rehab Merkezi turco venció al London Tintans (57-49) y se hizo con la medalla de bronce.