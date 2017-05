El Amfiv cierra la Liga en el cuarto puesto

El excelente último cuarto del Amfiv (34-19) no fue suficiente para remontar un partido que se torció desde el principio y el equipo vigués terminó finalmente la competición liguera en el cuarto puesto, por detrás del Bidaideak Bilbao y de los dos grandes de la categoría, el Ilunion, que revalidó el título, y el Amiab Albacete.

El comienzo del partido mostró a un Bidaideak Bilbao mucho más centrado que los pupilos de César Iglesias. La envergadura de Amadou Diallo, Joshu Turek, Asier García y Dani Díaz creaba muchos problemas al Amfiv tanto en defensa como, sobre todo, en ataque. Los vigueses no encontraban posiciones claras de tiro y sus lanzamientos, siempre estorbados por una mano rival, se iban fuera del aro vasco. Por eso, del 0-10 se pasó al 2-15 tras un triple de Asier García que obligaba a César Iglesias a solicitar tiempo muerto.

El minuto de reflexión sirvió para poco porque la defensa viguesa seguía sin funcionar, el Bidaideak Bilbao continuaba anotando con facilidad y su renta no paraba de crecer (4-21, min.8). Además, el Amfiv tampoco carburaba en ataque, donde sólo el británico Abdi Jama (34 puntos al final) y Lorenzo Envo lograban sumar para evitar males mayores al final del primer cuarto (11-27, min.10).

La situación tampoco mejoró para los intereses del conjunto de César Iglesias en el segundo periodo y los vascos aprovecharon para seguir ampliando su ventaja, con una renta máxima de 25 puntos gracias a un triple de David Mouriz (19-44, min.17). Sin embargo, la primera canasta de Salvador Zavala parecía despertar a un Amfiv que firmaba un parcial de 10-1 antes del intermedio para marcharse al descanso todavía con vida (29-45, min.20). Los vascos dejaron prácticamente sentenciado el choque en el tercer cuarto (44-67, min.30), pero el Amfiv reaccionó en los últimos diez minutos y rozó la remontada. n