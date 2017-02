Una ambiente de ida y con una traca final

Semifinal de la Copa del Rey. Se podía considerar un día grande en Balaídos. Había mucho en juego, es cierto que era el partido de ida, pero el envite no deja de ser uno de esos históricos para un club como el Celta. De hecho, era la undécima cita con esta ronda de la entidad. Sería por la lluvia, sería por la tarde desapacible, porque el rival no resulta atractivo, porque era un enfrentamiento en abierto o porque hay goteras de diverso tamaño en las gradas. Lo cierto es que el ambiente en el graderío también fue de partido de ida. De hecho, en algunos minutos incluso pareció de quinta jornada liguera, salvo en la efervescencia final, cuando el volumen pareció acorde con la importancia de la noche.

Las cifras no mienten y los 18.969 espectadores están lejos de las cifras mágicas de otros grandes días. Había mucho butaca vacía, pero también cierto día de invierno. Pareció despertar el respetable con el himno cantado a capela. Siempre supone el primer gran momento del partido en Vigo y también lo fue ayer.

El paso de los minutos trajo algún "Celta, Celta" e intentos varios de calentar el partido. Poco a poco, los decibelios bajaron y el juego pantanoso que se veía sobre el césped tampoco motivó al espectador. Más constante estuvo el medio millar de seguidores del Alavés en su esquina. En ocasiones se escuchaban perfectamente, en otras, eran tapados. Movieron sus banderas con el mismo ímpetu que corrían sus jugadores sobre el verde.

Un saque de centro, alguna pérdida de tiempo visitante y las habituales quejas arbitrales fueron los momentos en los que hubo más ruido procedente de la grada en los minutos anteriores al intermedio.

Con la parada llegó la lluvia fuerte y, casi al unísono sonó el "se chove, deixa chovere desde la megafonía". La lluvia cayó con fuerza para enfangar el campo y provocar goteras en la grada mientras las butacas descubiertas se convirtieron en un solar. Y así, cuando la noche parecía fría y con un mínimo acercamiento del Celta al área del Alavés (min. 55) llegó el primer "Celta, Celta" generalizado. Ahora lo cantó casi todo el estadio al unísono.

Fue como una despertar de la afición y también del equipo. Llegaron las ocasiones y aumentaron los decibelios. Con un ascenso leve, pero continuo, se sucedieron los cánticos, los ánimos y las bufandas y banderas se movían en el cielo lluvioso de Vigo.

La entrada de Guidetti siempre tiene ese aspecto de revulsivo, su carrera desde la banda a la posición entre los centrales fue la más coreada de la noche y, a continuación, llegó la canción. Vitaminas para el espíritu céltico. Quedaba un cuarto de hora y Balaídos sí estaba jugando la Copa del Rey. Tardó en entrar el público en el encuentro, pero terminó tan volcado como su equipo.n