"El Ajax es el favorito y le jugamos de igual a igual"

Facundo Roncaglia fue ayer titular ocupando el lateral derecho de la defensa del Celta y sufrió ante la calidad de Younes, al que tuvo casi siempre controlado pero al que le bastó una jugada para marcar. El argentino, en cualquier caso, considera positivo el empate logrado ante un rival al que ve como el gran favorito para cerrar el grupo en cabeza. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil. El Ajax es el candidato para quedar en el primer lugar y hoy hemos demostrado que estamos a la altura de las circunstancias y que les hemos jugado de igual a igual", señaló el internacional por Argentina.

El defensor céltico lamentó la efectividad demostrada ayer por el conjunto holandés, que prácticamente convirtió en gol todos los disparos que centraron entre los tres palos de la portería defendida por Rubén. "Sabemos la calidad que tienen arriba, fueron muy efectivos esta vez pero nosotros tenemos que pensar en el trabajo que hicimos, irnos contentos porque pudimos plasmar lo que hemos hablado durante la semana para preparar este partido", apuntó con positivismo.

En lo personal, reiteró que no le importa jugar en cualquier posición de la defensa mientras tenga minutos. "Me encuentro bien, cada vez mejor. Cuando uno tiene continuidad y confianza puede jugar en cualquier lugar y yo me adapto bastante bien", consideró.

Por último, se refirió al derbi del domingo ante el Deportivo, del que dijo que "todavía no me han hablado. Estábamos centrados en la importancia de este partido primero. Pero a partir de ahora sí pensaremos en el derbi. Sabemos lo importante que es y sería muy lindo ganar para la ciudad", concluyó en los micrófonos de Bein Sports.n