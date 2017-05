La afición, crítica con el club

El adiós de Eduardo Berizzo cayó ayer como un jarro de agua fría sobre gran parte de la afición del Celta. Las redes sociales, el vehículo más rápido para pulsar la opinión de una parte de la afición, hirvieron desde el momento del anuncio, llegando a ser éste el tema más comentado en varias de ellas en Vigo y su área y hasta fuera de ella. Y también, cómo no, sobrevoló las mesas en la Convención de Peñas del Celta que se celebró anoche en el hotel Coia y a la que no asistió el presidente del Celta, Carlos Mouriño, pero sí el alcalde, Abel Caballero, que se llevó gran parte de los aplausos.

La postura más común durante el día fue la de lamentar la marcha de un entrenador con el que la afición céltica siempre ha mostrado una gran sintonía y con el que está muy identificado. Y, puestos a buscar culpables, los dedos señalaban en su inmensa mayoría al club, acusado de no hacer el suficiente esfuerzo para retener al argentino.

En este sentido, el partido de esta tarde ante la Real Sociedad en Balaídos servirá para pulsar de primera mano el sentir del aficionado. De hecho, tal idea se manejaba en los mensajes entre seguidores y hasta algunos –representantes de la peña Lechuzas– han lanzado la propuesta de abandonar el estadio en el minuto 6 de la segunda parte como homenaje a Berizzo y, a su vez, como muestra de protesta al club. En cualquier caso, la medida fue rechazada enseguida por muchos seguidores.

A lo largo de la jornada, peñas como Afouteza, Baixo Miño o Terra Celeste emitieron comunicados lamentando la marca del Toto, dándole las gracias por su trabajo y mostrando su desacuerdo con el club en este extremo. Obviamente, de forma individual hubo muchos más posicionamientos en este sentido.

Desde el club, aparte de la nota matinal en la que se anunciaba el adiós de Berizzo, no hubo ningún posicionamiento público. El presidente, Carlos Mouriño, sí estuvo en A Madroa siguiendo el partido de los juveniles ante el Alavés, pero la grada se centró en el decisivo encuentro copero y no en el tema Berizzo. Después, el máximo accionista no estuvo en el acto de las peñas, a los que suele asistir, y mandó como máxima representación al vicepresidente Ricardo Barros. Éste no hizo mención alguna en su breve alocución al caso en cuestión. Sí alabó a "los jugadores, que son un poco los partícipes de todas estas experiencias tan enormes y tan maravillosas que hemos tenido". Y dijo a los peñistas que eran "lo más importante que tiene este club. Desde el consejo sólo daros las gracias y, si dios quiere, comenzaremos una temporada nueva y el Celta siempre estará presente en los mejores momentos".

Por su parte, el alcalde alabó el apoyo de la afición en Vitoria o Manchester y se refirió someramente al enfrentamiento actual con el Celta: "Las cosas se van a arreglar. Las arreglaremos".n