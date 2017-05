A afección queceu rápido nas semifinais

De quecemento rápido, un dos máis veloces da historia da entidade viguesa. Onte era un día grande para o Celta e os seus seguidores e notouse durante todo o día na cidade. Tamén ó redor de Balaídos, cheos dúas horas antes do partido. Ambiente de fútbol absoluto, unha xornada única.

Alí, nese rebumbio de xente aparecen ducias de pequenas historias, de cada un dos seguidores. É o asfalto libre de coches entre a grada de Tribuna e a liña de bares da Avenida de Fragoso e Manuel de Castro. Onte era un mar celeste, a cor do equipo con milleiros de persoas cantando. Uns ían cara unha dirección, outros mudaban o rumbo e, no centro, estaba o particular grupo duro de afeccionados, os que tiñan as gorxas quentes, almas da festas.

E alí soaron todas as cancións habituais de ánimo ós xogadores e, incluso, antes da chegada do equipo escoitouse a Rianxeira e o Miudiño. Melodías que indican celebración absoluta e a vontade dunha afección de cantar sen parar, gozar e vivir unha xornada histórica. O ambiente era de tanta entrega que incluso adiantaron os prazos. Cando chegou o autobús do equipo, un pouco máis tarde do esperado, xa non quedaban bengalas por prender. Todas foran queimadas e o volume non foi o máis alto da tarde porque algúns afeccionados xa ían cara a porta de entrada ou cara a barra para a última cervexa ou copa. Porque, para que omitilo, chegando ás oito da tarde, algúns -un grupo minoritario- xa tiraron de gin-tonic.

Nese particular rebumbio tamén había sitio para o negociante con bufanda na man. "As últimas, con data do partido", gritaba para vender a decena que tiña na man. Eran prendas mixtas, como as promovidas polo club, pero neste caso de maior calidade e a un prezo de dez euros. Todo indicaba que podía estar suxeito a rebaixa.

Aínda que non eran moi numerosos estaban os que buscaban a entrada de última hora e alí destacaba un inglés co cartel de "compro entrada" para o que, seguramente, tivo axuda autóctona para escribilo.

Tanta camisola celeste sempre supón que algunha sae do armario por primeira vez en anos. Había algunha dos noventa sen número e tamén clásicos de Umbro como a de Mazinho ou Mostovoi. A xeración anterior que tamén meteu a Celta en Europa, aínda que sen chegar a semifinais.

Por suposto, eran maioría as camisolas actuais con claro predominio para Iago Aspas no dorsal e algún con heroes pasaxeiros como Larrivey. Aínda que entre tanto color celeste tamén había algún que outro despistado con traxe que camiñaba perdido entre os afeccionados célticos e ata apareceu unha muller co canciño de pelo branco no colo para sacar unha fotografía á histórica imaxe. O animal parecía algo asustado.

"Hai máis teléfonos que xente animando", exclamou un seareiro nun dos momentos nos que ata tres bengalas mudaban o celeste polo vermello a carón da bancada de Tribuna. Así era, moitos a inmortalizar unha xornada que comezou cedo na cidade.

Dende primeira hora, polas rúas de Vigo atopábanse camisolas do Celta. Hoxe estaba permitido acudir ó posto de traballo coa elástica de seareiro para despois ir directo a Balaídos. Aínda así, sempre quedou algún que contaba os minutos pola rúa Fragoso e apuraba o paso cara o campo.

Aínda que entre todos os que destacaron gañaron o premio de honra a peña Le-Chuzas Celestes. Alugaron un autobús para pasear toda a tarde pola cidade coas bufandas ó vento. Despois seguiron ó vehículo do Celta e estacionaron na glorieta pegada ó campo para baixar cara a súa bancada. Unha auténtica festa celeste en primeira clase.n