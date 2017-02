Afastar o perigo

O Alondras ten esta tarde unha cita chave para poder respirar e afrontar o que queda de tempada con certa tranquilidade. O equipo cangués ten unha renda de dous puntos sobre a zona de descenso e, de gañar hoxe ó Silva, evitará caer nestas posicións e, se os resultados acompañan, incrementará o colchón.

Non obstante, José Manuel Duarte continúa con baixas importantes debido as lesións de Pablo Couñago, Yerai e Álex. Futbolistas de ataque que quitan opcións e variantes ó preparador. Aínda así, a boa nova chegou polo regreso de Andrés ó equipo. O atacante podería dispoñer de minutos tras varias semanas fóra do equipo.

O Silva chega ó campo do Morrazo nunha décima posición na que está moi lonxe das posicións de promoción de ascenso, pero preto das prazas de descenso. De feito, suma catro puntos máis que o Alondras a estas alturas de curso. Deste xeito, o enfrontamento parece ideal para o equipo coruñés porque, de gañar, afástase da zona baixa, pero no caso de chegar unha derrota comezaría a ver demasiado preto o abismo.

De feito, tras unha primeira volta mala de equipos como Alondras, O Choco e o Castro, estas formacións están en recuperación e, paso a paso, reduciron diferencias sobre o grupo que o procese e, nestes momentos, soamente hai oito puntos entre o noveno e o décimo séptimo, xa en descenso. Unha marxe moi estreita a falta de trece partidos para rematar o curso.

Por este motivo, a vitoria do Alondras pode ser chave. Sería afastarse do descenso e poñer en apuros a máis dun equipo.n