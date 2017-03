Un adversario incómodo

El Celta recibe mañana a un Villarreal que no se le ha dado nada bien en los últimos años en Balaídos. El conjunto castellonense, que en la primera vuelta goleó al conjunto celeste en El Madrigal (5-0), lleva más de una década sin caer en Vigo. El equipo de Eduardo Berizzo tratará de romper esa mala racha en un choque fundamental en la lucha por una plaza en Europa.

El Villarreal tiene una trayectoria relativamente corta en la élite. Su primera visita a Balaídos en partido oficial data de 1999 y el resultado fue un claro 4-1 a favor del Celta. El 'submarino amarillo' perdió en sus siguientes cinco visitas a Vigo: 1-0 en la temporada 2000/01, 3-1 en la 2001/02, 3-1 en la 2002/03, 2-1 en la 2003/04 y 1-0 en la 2005/06. Desde este último encuentro, decidido por un penalti transformado por Fernando Baiano, el Celta no ha vuelto a superar al Villarreal en Balaídos.

El balance en estos once años es de un triunfo a favor de los castellonenses y cuatro empates. Ninguna victoria en Vigo para el conjunto celeste, que sin embargo sí ha sido capaz de ganar en El Madrigal. Lo hizo en tres ocasiones a lo largo de estos once años: 0-1 en la Copa del Rey del curso 2009/2010 –estando el equipo dirigido entonces por Eusebio Sacristán en Segunda–, 0-2 en la 2013/14 y 1-2 la pasada temporada. En el presente ejercicio, en cambio, el conjunto vigués fue goleado en El Madrigal (5-0). Fue la derrota más dura del curso, junto con la encajada el pasado fin de semana en el Camp Nou, con idéntico resultado a favor del Barcelona.

Para el duelo de mañana, Fran Escribá podrá contar con Soldado y Álvaro, a pesar de no haber entrenado con regularidad en las ultimas sesiones. El técnico confirmó que no se ejercitaron por precaución, pero está previsto que ambos entrenen hoy y puedan entrar en la lista de convocados para el desplazamiento a Vigo, aunque es posible que no sean titulares y jueguen en su lugar Musacchio y Sansone.

Siguen fuera del equipo Denis Cheryshev y Adrián López, que suman varias semanas con molestias musculares, además del guardameta Sergio Asenjo, que fue operado la semana pasada de los ligamentos de su rodilla izquierda, por lo que estará un mínimo de seis meses fuera del equipo.n