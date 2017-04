Adams: "El resultado no se ajusta a lo visto en el campo"

n n n El entrenador del Granada, Tony Adams, considera que la abultada derrota sufrida por su equipo ante el Celta (0-3) "no se ajusta" a lo que se vio "en el campo". El técnico inglés, que ayer debutaba en el banquillo granadino tras sustituir a Lucas Alcaraz, reconoció que su equipo lo intentó "todo" pero que tiene que "mejorar en aspectos como la defensa".

Adams explicó en la rueda de prensa posterior al partido que le gustaría "haber tenido más entrenamientos con los jugadores", aunque piensa que sí consiguió "reacción" en algunos futbolistas y que "poco a poco llegará la mejoría en todos".

"Todo el mundo en Granada está sufriendo, es una situación difícil y no es un momento agradable, pero creo que el resultado no se ajusta a lo que hemos visto en el campo porque hemos tenido nuestras opciones", explicó Adams. "Lo hemos intentado todo, pero tenemos que mejorar aspectos como la defensa. Va a ser muy difícil cambiar la mentalidad y la confianza de los jugadores pero es lo que voy a intentar, que el equipo trabaje como grupo, como ha hecho el Celta", añadió el exinternacional inglés.

Adams no quiere hablar de las opciones de salvación del Granada porque "a estas alturas de temporada" sólo van "partido a partido" y ya están "centrados" en el siguiente encuentro frente al Sevilla. No obstante, afirmó que no está asustado "por la posibilidad de que el equipo baje a Segunda" y que va a dar "la cara por los jugadores" deseando que haya "unión entre el equipo y la afición. Este club tiene un buen futuro, un proyecto sólido y a largo plazo. Se quiere construir un club de fútbol de verdad".n