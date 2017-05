A remontar "con cabeza"

El Celta no quiere que la necesidad de ganar mañana en Old Trafford se transforme en prisas por lograr la victoria. Conscientes de que basta un gol en el último suspiro para igualar la eliminatoria –como sucedió contra el Shakhtar en Ucrania–, los futbolistas celestes apelan a la paciencia para superar a un Manchester United que tratará de crear peligro a la contra.

"Intentaremos jugar la pelota y tener cabeza. El objetivo es ganar. Si ganamos, pasaremos a la final. Pero hay que jugar con cabeza. No todos vamos a ir al ataque porque no necesitamos marcar un gol en el primer minuto. Vamos a jugar un partido de fútbol y nos vale hacer un gol en el último minuto, como contra el Shakhtar", asegura Daniel Wass. "Tampoco hay que volverse loco. Ellos saben jugar muy bien a esperarte y contragolpearte. Es un equipo que está muy bien trabajado, que compite muy bien y sabe leer perfectamente los momentos del partido. Así que no podemos salir alocados y perder la eliminatoria en el minuto 10. Hay tiempo", explica por su parte Andreu Fontás. "Hemos jugado muy buenos partidos fuera de casa, leyendo bien los partidos y remontando también un resultado adverso ante un equipo difícil como el Shakhtar. No tenemos que hacer nada raro, sino ser fieles a nuestro estilo. Estamos convencidos de que lo podemos hacer, de que tendremos opciones de pasar", añadió el catalán tras el entrenamiento de ayer en A Madroa.

El resultado de la semana pasada en Balaídos complica el pase a la final de Solna, pero la plantilla del Celta confía plenamente en sus posibilidades. Será difícil, sí, pero también posible, argumentan. "Todos tenemos confianza en ganar este partido. La situación es igual que contra el Shakhtar. Hemos perdido 0-1 en casa y vamos allí con el objetivo de ganar. Para mí y para mis compañeros, todo es posible. Le hemos ganado a grandes equipos, en casa y fuera, así que todo es posible", señala Wass. "Tenemos muchas ganas, ilusión y mucha ambición. Tenemos ganas de que llegue la hora del partido para salir a atacar y a intentar darle la vuelta a un resultado que no es el mejor, pero nos permite ir allí con ambición y toda la ilusión del mundo para tratar de complicarles la vida y pasar la eliminatoria", añade por su parte Fontás.

Los futbolistas del United demostraron su fortaleza en Balaídos, por lo que el central gerundense considera que será fundamental ganar fluidez con el balón y evitar en la medida de lo posible el cuerpo a cuerpo. "Hemos visto lo fuertes que son, que físicamente es difícil ganarles algún duelo, pero también que con el balón les podemos hacer daño. Si hacemos nuestro fútbol y somos fieles a nuestro estilo, podemos hacerle daño al rival. Tenemos que intentar tener mucho el balón y jugarlo el máximo tiempo posible por el suelo porque ellos por arriba van muy fuertes. Haciendo esto, creo que tendremos alguna opción allí", indica.

De la misma opinión es Wass, consciente de que la batalla en la medular contra jugadores como Ander Herrera, Pogba y Fellaini será clave. "Es un equipo con grandes jugadores y un centro del campo fuerte. Tenemos que buscar espacios e intentar mover la pelota. Ganar el centro del campo será clave", explica el internacional danés, que destaca la importancia del duelo tanto para la plantilla como para la afición celeste. "Todos estamos muy motivados. Vamos a jugar un gran partido en un gran estadio y ante una gran afición. Mucha gente de Vigo viajará a Manchester. Eso también es importante para nosotros y tenemos mucha confianza porque es un gran partido no sólo para nosotros, sino para todo Vigo", valoró el centrocampista celeste, que será titular mañana en Old Trafford.n