769 atletas ganaron la décima

El ourensano Alejandro Fernández (Adas) y la venezolana Joselyn Brea (SGP) se impusieron ayer con meridiana claridad en la décima edición de la Carrera Popular Vigo+11 Trofeo El Corte Inglés, que se desarrolló por las calles del centro de Vigo en la nublada matinal. En total, se reunieron casi 650 atletas en la carrera principal de la cita, puntuable para el circuito municipal Run Run Vigo y que tuvo fijadas salida y meta en el entorno de la Alameda.

Sobre el papel, Alejandro Fernández, pese a no haber pasado por su mejor momento la pasada temporada atlética, no debería tener rival en categoría masculina. Y no lo tuvo. El ourensano llevó la carrera como quiso para marcar un ritmo por kilómetro ligeramente superior a los tres minutos (3:06) y acabar claramente destacado con un tiempo de 33:40. Por detrás, dos habituales de las citas atléticas populares en el área viguesa, como el ponteareano Daniel Bargiela (Bikila, 35:19) y el vigués José Alberto Bastos (ADN, 36:09), aunque este último tuvo que apurar hasta el último metro para asegurar el podio ante el acoso de José Manuel Fernández (Pabellón).

Entre las chicas, la viguesa Ester Navarrete (AF Celta) se vio superada por las dos triatletas del grupo de Omar González (CGTD) presentes en la cita defendiendo los colores de la Gimástica pontevedresa. La ganadora fue la venezolana afincada en Pontevedra Joselyn Brea, con un ritmo de casi tres y minutos y medio (3:27) y un tiempo final de 37:32. Casi 20 segundos después entró en meta Camila Alonso, una de las dos hermanas ferrolanas de origen argentino grandes promesas del triatlón español. Navarrete sí pisó podio tras las dos atletas de categoría promesa, al llegar como primera sénior en el tercer lugar (38:14). Águeda Blanco y Soledad Castro, ambas del Comesaña, completaron el quinteto de cabeza.

Con antelación a la carrera reina, se disputaron tres de categorías inferiores, con un total de 130 niños y niñas participantes. Iván Salgado (Comesaña) y Aída Martínez (AF Celta) ganaron la prueba cadete/juvenil; Hugo Suárez y Bea Castro la cadete; y Dawit Comesaña (CSC) y Carmen Carrera (Beade) la benjamín/alevín.n