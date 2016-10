"Un 5-0 es una vergüenza"

Tal vez no tener un vocabulario muy amplio en un idioma te obliga a ser más directo, lo que se traduce en más sinceridad sin perderse en largos circunloquios que no conducen a nada. Tal vez. Lo cierto es que Théo Bongonda mostró ayer con crudeza lo dolido que acabó el equipo vigués tras la sonrojante goleada encajada en El Madrigal, ante un Villarreal que a los 11 minutos ya tenía dos goles de ventaja y que al descanso ya había anotado uno más.

Nada más acabar el choque, Bongonda dio su opinión sobre lo acontencido siendo tremendamente directo y autocrítico. "Si vas perdiendo 3-0 después de 35 minutos es muy difícil. Nosotros no somos el Barcelona, somos el Celta. Hoy encajamos cinco goles y es una vergüenza pero puedes ganar contra el Barcelona y perder con el Villarreal", señaló el futbolista belga, quien asume lo sucedido anoche y apunta a mirar hacia delante: "Es un error y ahora tenemos que trabajar, porque tenemos Liga Europa el jueves y nuestro derbi el domingo".

Cuando se le pregunta por las causas de la contundente derrota sufrida en el terreno levantino. Bongonda vuelve a afilar el cuchillo de la autocrítica comparando, de nuevo, el encuentro de ayer en El Madrigal con el de hace quince días en Balaídos ante el Barcelona. "No sé. Veníamos de ganar al Barcelona y no hemos salido con la misma mentalidad. Y si no sales con la mentalidad con la que tienes que salir pasan cosas así", resume el internacional sub-21 belga.

Tras esa pequeña flagelación pública, el extremo céltico quiso acabar su discurso mirando hacia los dos partidos que restan esta semana: "Esto es fútbol. Hemos perdido y tenemos que pensar ya en el próximo partido porque pensar en lo que ha sucedido no va a cambiar nada. Tenemos que aprender de nuestros errores y corregirlos".n