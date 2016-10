Los 19 minutos de Pape Cheikh

Pape Cheikh es uno de los futbolistas más prometedores de la cantera del Celta. Internacional sub-19 con la selección española, Eduardo Berizzo le hizo debutar el curso pasado con el primer equipo, con el que entrena a diario desde entonces a pesar de que todavía tiene ficha con el filial. Sin embargo, el centrocampista de origen senegalés cumple hoy un mes sin jugar ni un solo minuto con el primer equipo. En este tiempo, tampoco ha bajado a jugar con el Celta B. Ni siquiera este fin de semana, en el que había parón en Primera. Participó en el amistoso del miércoles pasado contra el Racing de Ferrol y ayer no fue ni convocado al choque que el filial celeste disputó y ganó en Villaviciosa ante el Lealtad (0-1).

El 'Toto' Berizzo siempre se ha mostrado partidario de que los jugadores jóvenes acumulen minutos para completar de la mejor manera posible su etapa de formación. Si no es posible con el primer equipo, con el Celta B. Por eso en las últimas campañas se han evitado casos como el de David Costas hace dos temporadas, cuando pasó un año prácticamente en blanco y no pudo acumular partidos con el filial porque ya tenía ficha con el primer equipo. No sucede lo mismo con Pape. Desde la pasada temporada, en la que disputó ocho partidos entre Liga y Copa a las órdenes de Berizzo, es uno más en el día a día del primer equipo. Pero tiene ficha con el filial, por lo que podría estar a disposición de Alejandro Menéndez. Hasta ahora no ha sucedido, a pesar de que sólo ha jugado 19 minutos con el Celta.

Pape disputó 14 minutos en la segunda jornada contra el Real Madrid y 5 en la tercera frente al Atlético, partidos que se perdió uno de los centrocampistas del primer equipo, Marcelo Díaz, por una lesión muscular. Desde entonces, no ha vuelto a tener minutos en partido oficial. Hoy se cumple un mes. Ni siquiera quedarse fuera de la lista de convocados del primer equipo, circunstancia que ha acaecido en más de una ocasión, ha llevado a Berizzo a decidir que bajase al filial.

Pese a todo, el técnico confía en Pape. Así lo ha dicho en más de una ocasión. El Leganés estuvo muy interesado en obtener su cesión en los últimos días del mercado de verano, pero el 'Toto' se negó en redondo. No lo pone a jugar, pero resta importancia a la ausencia de oportunidades del internacional sub-19 con España. "Que no tenga minutos no debe ser una preocupación para él ni para nadie. Llegará su momento", aseguró el preparador argentino recientemente.

Precisamente, la oportunidad de Pape Cheikh podría llegar ahora, dado que otro de los centrocampistas del primer equipo, Pablo Hernández, se ha lesionado. La baja del 'Tucu', que sufrió una rotura fibrilar con su selección y estará entre dos y tres semanas en el dique seco, deja a Eduardo Berizzo con sólo tres futbolistas para la medular (Marcelo Díaz, Radoja y Wass), circunstancia que puede devolver a los terrenos de juego a Pape, quien por el momento debe conformarse con esos 19 minutos.n