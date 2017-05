"¿Un 1-2 en la vuelta? Antonio, que van a jugar a Old Trafford..."

Pitido final. "Con un 1-2 pasamos", sostenía con voz entre tímida y poco confiada en su predicamento el aficionado. "¿1-2? Antonio, que es Old Trafford...". La respuesta era contundente y salida del alma. Da igual que la historia diga que el Celta sabe lo que es ganar en Inglaterra (Villa Park, The Hawthorns y Anfield Road).

Anoche la afición se quedó con las ganas de un triunfo aunque cantó inexistentes goles célticos. El público de cafetería, tan exigente o más que el que acude a Balaídos, disfrutó poco de la ida de semifinales aunque cantó con toda su fuerza el gol a remate de Wass (el efecto óptico de la imagen y la pasión querían meter el balón).

Con 0-0, los reiterados "¡vamos!" que tan populares hizo Arantxa Sánchez Vicario, se escuchaban cada vez que el Celta cruzaba el mediocampo. Y poco más. Una mejor toma devolvía a la realidad al aficionado de cómoda silla: el testarazo de Wass dejó de ser ocasión nada más salir de la cabeza del danés por rematar muy desviado.

Era como si la sala de la cafetería se transformase en un centenario césped británico intentando jalear a los suyos cuando iniciaban la ofensiva. Pero como el choque no dio para lujos futbolísticos, a lo que más pudo aspirar la afición que lo vivía desde el exterior fue a cantar el 'no gol' de Wass y otro remate de Iago Aspas (min. 51). Ese también lo vieron dentro los clientes... pero el maldito balón se iba fuera.

Sí hubo, por contra, críticas a mansalva a la defensa por las facilidades ofrecidas al Manchester United, que tuvo tres ocasiones claras para marcar en el primer tiempo. Los aplausos, en salva, se los llevó Sergio, bien colocado en esas ocasiones. "Está haciendo una gran Europa League", decían. Sí, hasta la falta de Rashford, el primero que lo había retado en el primer tiempo.

Sin duda, Sergio se llevó los mejores aplausos al descanso. Tantos como críticas la zaga, por permitir el envenenado chut de Rahsford y las dos oportunidades posteriores. También Sisto recibió elogios.

El gol inglés suspendió la colocación de Sergio y congeló la sala. No hubo más. n