A Xunta elaborará un plan para fortalecer a cultura galega

n n n O Consello da Xunta deu luz verde onte á elaboración da Estratexia da Cultura Galega 2021, que ten como dous grandes obxectivos garantir a máxima difusión da actividade cultural con base en Galicia e asentar o tecido social e empresarial do sector. Diso informou o presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, en rolda de prensa despois da reunión do consello, quen destacou que con esta iniciativa o que se busca é fortalecer a industria cultural para que cree máis riqueza e postos de traballo, así como para que se abra a núcleos de poboación de menor tamaño, para non estar limitada só aos grandes núcleos de poboación.

Do mesmo xeito, este plan tamén busca favorecer a participación na cultura de todo tipo de colectivos sociais, reforzar a rede de bibliotecas e museos e intensificar a colaboración entre as Administracións. Así, se trata da primeira vez que a Xunta estrutura un plan que responda ás perspectivas do mundo cultural de cara á próxima década.

compromiso co sector

Precisamente, o luns pasado Núñez Feijóo comprometeuse ante centos de representantes do sector, con motivo da entrega dos Premios da Cultura Galega, a elaborar este ano un plan para en que se teñan en conta as súas "achegas e reflexións". Neste sentido, o mandatario galego incide en que ten que ser un proceso colectivo que implique as institucións, asociacións, empresas culturais e diversos axentes.

Na mesta gala do luns afirmaba respecto á cultura que "é o crisol do pasado e o futuro, unha creación colectiva por todos e para todas. E a corresponsabilidade, ese necesario protagonismo de todas as partes resulta a mellor garantía de futuro para que Galicia escriba con boa letra outras 'mil primaveras máis' ( Cunqueiro)", subliñou.

seis fases

Así mesmo, sinalou que a redacción deste documento estruturarase en seis fases: entre febreiro e marzo elaboraranse os documentos de traballo e diagnose; entre abril e maio celebraranse encontros temáticos e sectoriais cos axentes culturais de Galicia; en xuño agárdase contar cun primeiro borrador; en xullo en agosto o borrador será sometido a exposición pública vía web, para que calquera persoa interesada poida enviar comentarios e suxestións; entre setembro e outubro redactarase o proxecto definitivo da estratexia; e en novembro o Consello aprobaraa para remitila ao Parlamento.

O titular da Xunta concluíu que esta proposta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria é aberta, transparente e ambiciosa e puxo en valor que se trata da primeira vez que o Goberno galego vai determinar con exactitude que quere facer e cales son os retos que hai que afrontar no ámbito cultural.n