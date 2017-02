We Ride, el grupo vigués que firmó con un sello ‘yanki’

We Ride es una banda viguesa, formada por Borja, Nuno, Bastian, Mini y Brais, que está dispuesta a dar el salto al mercado norteamericano. A comienzos de mes, sus integrantes, todos menores de 30 años, hacían realidad su sueño de poder vivir de la música al formalizar el contrato con Victory Records con su tercer disco “Empowering Life”. “Tardamos bastante en editarlo, ya que todos componemos y estos años resultó complicado coincidir; ya con el disco decidimos pensar a lo grande e intentarlo con las principales discográficas”, apunta Borja Trigo, uno de sus guitarristas. Y la apuesta salió bien. Uno de los principales sellos del género se interesó por su trabajo.

“Realmente nos cambió la vida porque exigen dedicación exclusiva a la música”, apunta Trigo. No se trata de comisiones millonarias por la venta de discos, sino del soporte económico para las giras y los conciertos.

Así, los compromisos comienzan ya. El disco saldrá al mercado el 14 de abril y el 28 de ese mes, los chicos de We Ride harán las maletas para salir de gira por toda Europa durante abril y mayo. Regresarán a España para participar en los festivales de verano a nivel nacional y por países vecinos, para volver a salir en septiembre, esta vez con destino a Estados Unidos para presentar allí el disco. Su agenda les reserva también actuaciones en Australia y Asia.

We Ride lanzó su primera demo autoeditada en 2009 y tres años más tarde sacaron su segundo trabajo “On The Edge” con Farewell Records.