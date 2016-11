“Las viudas de vivos’ tienen mucho que contar, hay que darles el lugar que les corresponde”

nnn Inma Chacón (Badajoz, 1954) presentó su último libro, “Tierra sin hombres”, estos días en Galicia. Doctora en Ciencias de la Información y profesora de Documentación en la Universidad Rey Juan Carlos, entre sus publicaciones hay novelas, relatos y poemarios. En 2011 fue finalista del Premio Planeta con “Tiempo de Arena”. En esta ocasión llega con una historia intimista, localizada en la costa gallega, de la que habló para los lectores de Atlántico.

¿Cómo una extremeña viene a encontrar la inspiración a Galicia?

Me inspiré en la abuela de un amigo, Elisa. Era una de las ‘viudas del mar’, de las que escribía Rosalía de Castro. Es un homenaje a esta mujer, esposa de un marinero, y tenía que ser en el contexto en que ella vivió.

Pero esta historia es también la trama de un conflicto generacional. ¿Cuál es la relación de Elisa con sus hijas?

Quiere para ellas un destino diferente al suyo. Elisa es una víctima de las circunstancias y espera que sus hijas no tengan que pasar por lo mismo. Todas las decisiones que toma lo hace pensando en ellas.

¿Cómo son las viudas de vivos?

Son mujeres que se tuvieron que hacer fuertes. Sin amparo familiar y sin amparo legal, salieron adelante en soledad. Sus maridos murieron en el mar y no aparecieron sus cuerpos, por lo que no tienen la condición legal de viudas. La mayoría, al carecer de poderes, no podían vender, ni decidir sobre sus bienes.

¿Es, entonces, el gallego un falso matriarcado?

De facto es un matriarcado, pero legalmente es un patriarcado. En la vida cotidiana es la mujer la que gestionaba, pero de puertas para fuera, no podía hacer nada.

¿Detrás de esta mentalidad se esconde la violencia de género?

La violencia de género surge en estas estructuras patriarcales, que integra en el ADN el dominio sobre la mujer. Su erradicación pasa por la educación en la igualdad.

En “Tierra sin hombres” refleja el ambiente, la atmósfera gallega. ¿Hasta qué punto influye el entorno?

Es una novela de relaciones personales, de intriga, con personajes poliédricos, con muchos matices. He intentado reflejar todos los ingredientes de la sociedad gallega, del clima nublado. Me fascina cómo puede influir en la gente que llueva o haga sol. Por otra parte, la aldea también es importante, como lugar donde se desarrolla la trama, con la opinión de la comunidad.

¿Qué poso le gustaría que dejase esta historia en sus lectores?

Me gustaría que se quedasen con la voluntad de estas mujeres y con sus ganas de salir adelante. Hay que apreciar la historia de las “viudas de vivos”, que tienen mucho que contar. Ellas han construido la Historia con mayúsculas. Es necesario que las escuchemos y ponerlas en el lugar que les corresponde.n