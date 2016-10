“Vigo es muy emotivo para nosotros, de aquí salieron nuestro padres Hacia argentina”

nnn Lucía Galán forma con su hermano, Joaquín, una de las parejas más populares del panorama musical. Procedentes de Argentina llevan 34 años ‘peleándose’ sobre los escenarios. El próximo jueves, Pimpinela presenta en el Auditorio de Beiramar su nuevo trabajo “Son todos iguales”. Atlántico sorteó entre sus suscriptores localidades para este concierto que incluyen un encuentro con los artistas después de la actuación en el camerino. Para ellos, una nueva forma de acercarse al público, tal y como declaró Lucía a este medio, durante una entrevista en la que habló de este nuevo trabajo.

La posibilidad de saludarles tras el concierto está levantando una gran expectación entre sus seguidores vigueses. ¿Qué supone para los artistas este trato fuera de los focos?

Es algo que comienza a ser habitual. El empresario nos consulta qué nos parece que un grupo de espectadores pase a saludar. Es algo bonito. Por supuesto estamos de acuerdo porque el contacto con nuestro público es lo que más nos interesa.

Ya han estado en Vigo en otras ocasiones, ¿qué recuerdos guardan de esta ciudad?

Vigo es muy emotivo para nosotros porque desde este puerto partieron nuestros padres para Argentina: el papá en 1948, de Asturias, y la mamá en 1952, de León. ¡Ojalá nos dé tiempo de dar una vuelta! Pero es complicado porque tenemos otro concierto.

De hecho están de gira presentado su nuevo disco “Son todos iguales”. ¿Conservan en este trabajo la esencia de Pimpinela?

La esencia está ahí: nuestras historias cotidianas con las que la gente se identifica, la forma de interpretar, recreando casi una minitelenovela, conjugando el teatro y la música. Son canciones de amor, de desamor y de sucesos de cada día.

Precisamente esa teatralización es la clave del dúo. ¿Cómo surgió este estilo?

Realmente es clave que la gente nos vea. Cuando comenzamos hace 35 años, la canción “Olvídame y pega la vuelta” sonó durante meses en las emisoras, pero fue al actuar en televisión cuando vendimos 20.000 discos en una semana. A partir de entonces tuvimos claro que la importancia que tenemos en el directo.

¿Qué sienten al ver al público imitar sus discusiones?

Mucha emoción. Cuando comenzamos en este mundo no podíamos imaginar hasta donde llegarían nuestras canciones, que iban a atravesar nuestro continente o que los más pequeños las imitarían en italiano o en portugués. Esto es lo que ha permitido que vengamos a España cada año a presentar nuestro trabajo.

A lo largo de los años han conservado esa complicidad sobre el escenario, ¿ser hermanos les ha ayudado a mantenerla?

Básicamente somos actores que interpretan muchos personajes. Las discusiones en escena pone una distancia entre nosotros que es necesaria. Yo no veo a mi hermano cuando canto al amor de mi vida. De otra forma no sería posible. Nosotros cantamos a muchos temas: a la violencia de género, al matrimonio entre iguales, a la xenofobia ... tenemos un repertorio muy variado.

¿Creen que desde su situación de populares tienen mayor poder de convicción?

Tratamos cada tema con la misma seriedad. En la violencia de género utilizamos imágenes muy fuertes que son como un cachete a la gente de la platea, una llamada de atención de cómo puede ocurrir esto en pleno siglo XXI.n