Vargas Llosa: "Un escritor no puede dejar de participar en la sociedad"

El peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2010, ha reivindicado el compromiso de los escritores, fundamentalmente de los más jóvenes, con la sociedad. "Un escritor no puede dejar de participar de alguna manera en la vida cívica", ha sentenciado el literato, que ha contrastado la actitud de compañeros suyos con la de jóvenes autores.

Así, él pertenece a una generación que vinculaba la literatura a la responsabilidad cívica, de ahí que fuera "raro", e incluso "insólito", que un autor diera "la espalda" a la vida pública. "Yo nací con esa idea del escritor", ha subrayado, para recordar que cuando él comenzó a escribir "había dictaduras a diestra y siniestra", por lo que era "obligatorio" involucrarse desde el oficio para tratar de tener un país libre y sin censura.

Vargas Llosa ha contrastado esa situación con la actual, porque las cosas han cambiado "mucho", también en España, toda vez que numerosos escritores "se apartan" de la vida pública y los autores jóvenes no tienen esa "responsabilidad". Y aunque no se puede "generalizar", porque en la actualidad sí hay escritores comprometidos, son "una minoría", pese a que los artistas nunca deben "exonerarse de esa responsabilidad".

El literato, Premio Cervantes o Príncipe de Asturias de las Letras, no se considera un político -no tiene vocación política "para nada"- sino un escritor que "opina sobre política" y que participa en debates públicos, ya que a su juicio es "una de las obligaciones" de todo escritor.

Así lo ha dicho en Santander, en una rueda de prensa que ha ofrecido en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, antes de ser investido Doctor Honoris Causa por esta institución académica.

"Un reconocimiento es algo muy estimulante para un escritor"

Sobre esta distinción, el autor de "La ciudad y los perros" o "La fiesta del Chivo" ha admitido que recibir un reconocimiento es algo "muy estimulante" para un escritor, más si tiene en cuenta que se trata de un trabajo "muy solitario", ya que se "aísla" para escribir y trabaja, por tanto, "en soledad". "Es imposible escribir sin aislarse del resto".

Así, cuando aquello que se escribe "se independiza" de su autor y "se convierte" en un libro, llega a los lectores y tiene su "razón de ser", entonces resulta "muy estimulante" recibir un reconocimiento o un premio, ha insistido Vargas Llosa, para quien la pregunta de si lo que hace "sirve para algo", encuentra una respuesta "muy alentadora" cuando su obra llega al público.

En cuanto a su forma de trabajar, el autor de "Conversación en La Catedral" ha confesado que escribe de forma "muy sistemática", y en la actualidad, tras su última novela, "Cinco esquinas", que aborda el periodismo amarillo y de escándalo, se centra en un ensayo, relacionado con la función de la literatura y las ideas en la sociedad y la vida.

Al hilo, Vargas Llosa ha manifestado que "lo vivido ha sido para mí materia prima", es decir, que "ciertas" experiencias personales constituyen el "embrión" de su producción. "Mis historias nacen de adentro", ha resaltado, para aclarar que nunca ha entendido por qué algunas experiencias son "tan fecundas" y otras en cambio "no dejan huella".

"Ser periodista es una forma de estar insertado en la realidad"

Además de su faceta como literato, ha defendido su labor periodística. "Yo he sido periodista toda mi vida", ha reivindicado, al tiempo que ha resaltado que son actividades complementarias. "Para mí el periodismo es una manera de estar siempre insertado en la realidad". Esto es precisamente lo que más le gusta de la literatura, y lo que menos, "la imagen de un escritor que se aparta de la realidad que lo rodea".

De la llegada de su creación al público mediante la publicación de sus libros, Mario Vargas Llosa ha admitido que es un fenómeno "muy interesante", aunque "muchas veces uno no reconoce la obra que quiso escribir" porque no coincide -ha dicho- "con la que leen sus lectores".

No obstante, cree que es algo "bastante comprensible", ya que en ocasiones lo que orienta la historia que se escribe no son las razones o el conocimiento, sino hechos que "vienen del subconsciente". "Uno no escribe sólo con lucidez, también con emociones, pasión e instintos, que emergen del subconsciente" que conducen la obra de una manera que el escritor no había "pensado". Por todo lo anterior, Vargas Llosa ha concluido que "nunca he sentido que una novela mía la interpretase la crítica como yo había planeado".

Su relación con la prensa del corazón

Finalmente, a preguntas de los periodistas por su relación con la prensa del corazón, Mario Vargas Llosa ha apuntado que es algo que no ha sido "elección" suya, sino que ha despertado el interés de la misma de forma "indirecta" (en alusión, sin citarlo expresamente, a su relación con Isabel Preysler).

De todas formas, ha considerado que "hay que tomárselo con espíritu deportivo" al ser ese interés "algo de esta época", en la que los ciudadanos tienen la "necesidad" de seguir la vida privada de la gente pública, para "entretenerse". Por eso, el escritor aboga por "sobrevivir" a esta situación "sin dar más importancia de la que tiene".

"Mi vena literaria es lo fundamental en mi vida, mi vocación, lo demás es por añadidura", ha sentenciado Mario Vargas Llosa en la rueda de prensa.