"The Woman Who Left", León de Oro en Venecia

n n n El director filipino Lav Diaz se hizo con el "León de Oro" de la 73 edición del Festival de Cine de Venecia por su película "The Woman Who Left" y dedicó el galardón "al pueblo filipino, a su lucha y a la lucha de la Humanidad". El León de Plata al mejor director fue compartido por el mexicano Amat Scalante, autor de "La región Salvaje", y por el veterano regidor ruso por Andrei Konchalovsky por "Rai" (Paraíso).

El Gran Premio del Jurado fue a parar al diseñador estadounidense Tom Ford, gracias a su segundo metraje "Noctural Animals", después de su debut con "Un hombre soltero" en 2010. La Copa Volpi a la mejor actriz recayó en la estadounidense Emma Stone por su participación en "La La Land", una comedia romántica en clave de musical, mientras que el mejor actor fue el argentino Oscar Martínez, protagonista en la aplaudida "El Ciudadano Ilustre", de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

El Premio Marcello Mastroianni al mejor actor emergente fue para la alemana Paula Beer, por su papel en "Frantz", el trabajo con el que François Ozon competía en esta Mostra. El galardón al mejor guion fue a parar a Noah Oppenheim, autor del texto de "Jackie", sobre la viuda de John F. Kennedy, dirigida por el chileno Pablo Larraín y protagonizada por Natalie Portman. Además, el Premio Especial del Jurado fue para "The Bad Batch", de Ana Lily Amirpour, mientras que el Premio Luigi di Laurentiis a la mejor ópera prima recayó en "Akher wahed Fine" (The last of us) de Ala Eddine Slim.

españa NO SE FUE DE VACÍO

En la sección Horizontes, la segunda en importancia del certamen y dedicada a las nuevas corrientes expresivas, la española Ruth Díaz fue la mejor interpretación femenina por "Tarde para la ira", del español Raúl Arévalo, mientras que el mejor actor de esta sección fue el portugués Nuno Lopes por su rol en "Sao Jorge".

El Premio al mejor filme fue para "Liberami", con el que la italiana Federica di Giacomo se adentra en el mundo de los exorcismos. Como mejor director se reconoció a la belga Fien Troch, por "Home", y el Premio especial del jurado de Horizontes fue a parar a "Koca Dünya", dirigida por el director turco Reha Erdem.n