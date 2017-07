El swing regresa a Navia Vello

La parroquia de Navia acoge este sábado la tercera edición del festival de swing, alrededor de la formación musical que se inició en la asociación veciñal Emilio Crespo, promotor del evento.

Durante toda la tarde, en el parque de la sede vecinal sonará música americana de los años 20 con coreografías especiales. El programa comenzará a las 18 horas, con una clase gratuita y abierta de Lindy Hop, el baile asociado a este movimiento. Una hora después tocará la Vicus Swing Band, integrada por músicos gallegos y bálticos afincados en el país.

A las 20 horas le tocará el turno a la agrupación musical anfitriona, la Navia Swing Band, integrada por alumnos. Le seguirá la actuación del invitado especial David Regueiro Swingtet.

Para finalizar, el broche de oro lo pondrá un año más la Big Bang Band. Formada por cinco saxos, cuatro trompetas, tres trombones, guitarra, contrabajo, teclado y batería, se creó en 2012 a iniciativa del saxofonista de jazz lituano, Rolandas Butkevicius, bajo el amparo de la asociación de vecinos Emilio Crespo.

La Big Bang Band fue el primer paso en un proyecto capitaneadopor Butkevicius, llegado a Vigo en 2002. El músico lituano entró en contacto con la asociación de vecinos Emilio Crespo, en Navia Vello y la idea de recuperar la tradición musical del swing comenzó a tomar forma con la Big Bang Band. Su objetivo “es alcanzar la estructura y sonido de las grandes bandas americanas de la primera mitad del siglo XX”, indica su director. Señala los swing lentos como “String of Perals” o “Days of wine and roses”, con los que “nos traslada a los elegantes salones de los grandes hoteles que veíamos en las películas de Fred Astaire”. Pero de su repertorio también destaca el blues como “The blues machine”, los espirituales como “Moanin” o sus temas Jazz o Dixie que recrean el ambiente nocturno de los clubs más sórdidos.

La Big Bang Band es un proyecto innovador en la provincia de Pontevedra, pues es la única Big Band con esta formación, que mantiene una estructura y funcionamiento estable.

Este fin de semana Navia volverá a convertirse en la capital de swing, un estilo musical por el que fueron primeros en apostar en la ciudad y donde ha creado escuela.