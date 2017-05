A serie "Pazo de Familia" líder da noite dos luns en Galicia

n n n "Pazo de familia", a serie que emite os luns pola noite a Televisión de Galicia (TVG), volveu a ser o pasado luns o programa máis visto en Galicia cunha audiencia media de 147.000 espectadores, nun episodio no que os seus seguidores descobrirían a relación de Suevia cos Pardo-Veiga.

A "spin off" da xa coñecida e rraigada no imaxinario popular "Libro de familia" producida por Galiwood, arrasaba á serie estrela de Antena 3 "Allí abajo", que foi a que liderou a audiencia no resto de España nesa franxa horaria, cun 19,8 por cento de cuota de pantalla, mentras que en Galicia ese índice de audiencia quedou reducido a 130.000 espectadores, o que representa un 13,45 por cento.

Tampouco foi quen de facer sombra neste pasado luns á producción galega o estreno en Telecinco de "All you need is love... o no", o novo programa sobre o amor e o desamor presentado polo publicista catalán Risto Mejide, que en Galicia quedou relegado á terceria praza con 103.000 espectadores.

Despois e 87 capítulos dende o seu estreno, "Pazo de familia", ambientada na década dos anos oitenta, creada e producida polo lucense José María Besteiro, o seu argumento é unha exitosa mezcla de poder, amor, misterio e humor en cada capítulo. No deste pasado luns desvelaba que a relación de Suevia cos Pardo-Veiga era moito máis próxima do que moitos imaxinaban. Tanto que Emilio, ao coñecer a verdade, decidía deixar a campaña electoral. Tamén os espectadores coñeerían o que acontecía cos cartos que Amancio lle confiou a Carlos.

Entre o seu reparto conta con actores que dan empaque a serie como Mabel Rivera, no papel de Leonor Veiga, co que gañou o premio Mestre Mateo en 2014, ben acompañada por nomes como Luis Iglesia, que da vida a Emilio; Mayka Braña (Sara), Gonzalo Uriarte (Cosme Cabanas), Iolanda Muñíños (Marisiña), Arturo Santos Zas (don César Pardo), Iria Sobrado (Mónica), Toni Salgado (Nino), Ledicia Sola (Sofía Salgado), Nieves Rodríguez (Iria) ou Iván Marcos (Daniel).n