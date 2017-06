Self- Portrait. Una autobiografía de Man Ray

Man Ray nace en Philadelphia en 1890. A los tres años pinta su primer dibujo de un hombre en un folio. Poco sabía ese joven niño que durante su vida se convertiría en uno de los pioneros de la fotografía, a la vez que pintor y artista clave de las vanguardias parisinas en los años veinte formando parte de el Surrealismo y el Dadaísmo.

Él mismo recoge gran parte de sus vivencias personales y artísticas en 1963 cuando escribe su propia autobiografía. Siempre he sido de los que defiende que para entender a un artista por completo hay que tener por lo menos una mínima noción de su vida. A medida que leo el libro, he subrayado partes que me han parecido interesantes y voy a intentar reflexionar al mismo tiempo reflejando su evolución como artista.

Man Ray comienza pintando de una forma académica, con una modelo desnuda delante e intentando retratarla durante horas. Relata en el libro una anécdota de cuando aún vivía en casa de sus padres en Nueva York que él y unos amigos que también pintaban llevaron a escondidas a una chica que se presentó voluntaria en una academia de arte para posar Sus padres no le dejaban meter chicas en casa y menos con un fin artístico, ya que creían que el hecho de que su hijo se quisiese dedicar a una actividad tan poco “práctica” como la pintura era una desilusión.

Abandona Nueva York y se muda a Ridgefield Nueva Jersey con su primera Mujer Dona.



En estas dos obras tempranas de 1913, se puede apreciar el perfil acádemico de Man Ray. A la izquiera Portrait of Dona y a la izquierda un paisaje de Ridgefield. El retrato se muestra fiel a la realidad al igual que el paisaje se ciñe a imitar la naturaleza, dónde se nota una cierta perspectiva.

Bien, durante su estacia en Nueva Jersey, mientras vive en una cabaña junto con su mujer, un pintor y un poeta Man Ray empieza a producir cambios en su percepción de la pintura.

“I would no longer paint from nature. In fact, I had decided that sitting in front of the subject might be a hindrance (obstacle) to really creative work. I would turn more and more to man-made sources. “

Man Ray manifiesta una evolución clave para las vanguardias venideras; no va a copiar de la naturaleza y pintará desde la memoria. Ese papel del pintor que observa durante horas un sujeto o un paisaje como hacía Monet se desvanece, está rechazando el pasado del “Arte”. Llama obstáculo a estar delante del objeto que se quiere representar. Esto ya puede ser una pista de por qué durante su carrera nunca tuvo problemas entre la fotografía y la pintura, para él se trata de dos medios completamente diferentes.

“I never forgot that I was working on a two dimensional surface which for the sake of a new reality I would not violate, or as little as possible, just as I had abandoned any attempts to reproduce academic anatomy."

I decided, after finishing the series to work in a two dimensional manner, respecting the flat surface of the canvas.”

Este fragmento es simplemente interesantísimo. Ya ni siquiera se centra en su pintura sino en el medio en sí, en sus principios al empezar a pintar. Toma las dos dimensiones como algo a lo que hay que ceñirse, es lo natural, lo que pide el lienzo. Usa dos palabras que sobresalen, violar el lienzo y respetar el lienzo. Son palabras demasiado fuertes como para que su uso sea una mera coincidencia, demuestran el grado de importancia que sujeta para esta generación de artistas ( o para todos) el arte. No sólo pasión, sino respeto.

Arriba el resultado tanto visual como textual

“ A complete departure from my Romantic-Expressionist-Cubist period … No attemp was made to establish a color harmony … I saw certain logic in the overlapping of primary colors into secondary ones , then cut out carefully and pasted them … “



Man Ray abandona su cabaña de Nueva Jersey y vuelve a instalarse durante una temporada en Nueva York. Durante esta corta estancia ocurren dos cosas fundamentales en la carrera artística y vital de su vida. Empieza a experimentar la fotografía, fascinado por un medio que puede hacer un retrato al instante, algo que captura un rostro y lo que va más allá sin problema. La segunda es la entablada y duradera relación con Marcel Duchamp y los Dadaístas de París.

Uno de los primeros retratos que realiza en su estudio es el de Mina Loy, mujer de Arthur Cravan, uno de los impulsores del movimiento. Junto a Duchamp, Man Ray publica un tomo de una revista Dadaísta dónde incluye unas fotografías sin firmar para reafirmar él código Dadá.

Man Ray se muda a París dónde poco a poco se convierte en un fotógrafo de renombre y hace retratos para revistas de moda o a figuras de la aristocracia francesa. También hace alguna obra Dadá del estilo ready made. En París conoce a Kiki, su segunda mujer con la cual produce una de sus fotografías más conocidas.

Como se ha mencionado antes brevemente, uno de los mejores elementos descritos en el libro es la relación de amistad que establece Man Ray con Marcel Duchamp desde que se conocen en Nueva Jersey en 1915 y durante el resto sus vidas. Describe el studio de Duchamp como algo totalmente diferente, y como no parecía el estudio de un pintor, ni siquiera de un artista.

En un punto del libro hay una reflexión sobre Duchamp importante. Man Ray dice lo siguiente:



“While the old masters may have been concerned with the permanence of their individual works, Duchamp was concerned with the permanence of his ideas”

Qué artista no está interesado en que perduren sus obras de arte? La materialidad de cualquier medio artístico puede ser lo que atrae a un artista a una forma de expresión u otra. Es algo muy destacable que a un artista le interesen que permanezcan sus ideas antes que su obra. Las ideas que forman movimientos artísticos son algo fascinante, y ponerlas por encima de tu obra es ir un paso más alla. Un día hablando con Zuriñe Lafón, dijo algo que invita a la reflexión.

“Aún no nos hemos dado cuenta del impacto que Duchamp ha tenido en la historia del arte”

Poner la supervivencia de un ideal por encima de tu creación. El anti – arte absoluto.

Dada Films

Le Retour a la Raison

El título mismo es una contradicción, el retorno a la razón cuando el cortometraje es todo lo contrario. Imágenes sin ningún tipo de composición o continuidad. Formas que aparecen ante nuestros ojos y nos causan sensaciones. Puede verse hasta como pintura en movimiento. Es puro Dadá, lo que se busca es que el espectador esté en todo momento al tanto de que está viendo algo que no tiene sentido, al contrario del cine comercial de la época. También se aprecia con este corto una ambición de Man Ray que empezó antes de vivir en Francia, las inspiración en los objetos hechos por el hombre.

La obra de cine de Man Ray que muestran a un nivel más alto lo que deja ver un poco en El retorno a la razón es Emak Bakia. Título en Euskera que significa “déjame en paz”. De nuevo man ray nos presenta una obra completemente visual, donde no existe ni continuidad ni coherencia. An optical experience. Muestra Dadaísmo y Surrealismo. El cineasta español Oskar Alegría hizo un documental sobre la casa del Euskadi donde se filma Emak Bakia.



El libro es una recomendación segura a quién le interesa la generación pérdida y las vanguardias dónde todo se revolucionó. Excelente lectura.