La prensa escrita aumenta su credibilidad entre los usuarios

nnn Televisión y redes sociales son los medios que inspiran menos confianza a los usuarios españoles, según el último estudio realizado por el departamento de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), a raíz de la publicación de los datos del último en el Eurobarómetro.

La investigación, que se conocía la pasada semana, incide además en que han aumentado en prácticamente todos los países de Europa los niveles de confianza en los medios de comunicación tradicionales mientras cae de forma muy significativa la depositada en internet y en las redes sociales.

Según el estudio del pasado mes de mayo, en el que el índice de confianza parte de una medida desarrollada por la UER a través del porcentaje de usuarios que manifiestan que suelen confiar habitualmente en un medio de comunicacion; radio y prensa escrita son los que cuentan con mayores niveles de confianza, siendo especialmente relevante el caso del papel impreso, en el que se observa un significativo aumento en los últimos cinco años de los niveles de confianza y en relación con investigaciones anteriores en el conjunto de Europa.

El informe destaca además el uso de los soportes digitales con origen y como complemento de la prensa escrita como práctica y habitual fuente de consulta e información por los usuarios, siendo el periódico online el medio digital que se utiliza con esta finalidad un mayor número de veces a la semana y el soporte en la red en el que más se confía.

caen los nuevos soportes

Este criterio es sin embargo radicalmente opuesto en lo que se refiere al uso de nuevos soportes que no estén directamente relacionados con los medios tradicionales, teniendo así estos (internet y redes sociales) índices de confianza claramente negativos, -12 y -38, respectivamente en el conjunto de Europa.

Pese a que son muchos los internautas que manifiestan que consultan de forma habitual noticias publicadas a través de redes sociales, su procedencia dudosa y en la mayor parte de los casos no contrastada hacen que estas plataformas queden relegadas en la mayoría de los medidores de confianza a las últimas posiciones de los rankings de la credibilidad.

La confianza en internet y redes sociales sigue de esta forma cayendo y la confianza en estas últimas llega así a sus niveles más bajos en los 33 países encuestados a través del reciente estudio realizado desde la Unión Europea de Radiodifusión.

El informe Trust in Media 2017 se basa en datos publicados en la 86ª encuesta del Eurobarómetro y ofrece una idea clara y contrastada de la percepción de los ciudadanos europeos sobre la confiabilidad de los diferentes tipos de medios de comunicación. La encuesta ha realizado aproximadamente 1.000 entrevistas cara a cara en los 33 países europeos cubiertos por el estudio.n