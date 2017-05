Portugal, Suecia y Grecia, entre los clasificados de la primera semifinal de Eurovisión 2017

MADRID, 10 (EUROPA PRESS) Los candidatos de Portugal, Suecia, Grecia y Australia son cuatro de los diez primeros clasificados para competir en la gran final del Festival de Eurovisión 2017, tras superar el trámite en la primera semifinal que se ha celebrado este martes 9 de mayo en Kiev (Ucrania). Según ha informado la televisión oficial del certamen europeo, en total, 18 países han competido anoche para obtener uno de los diez puestos vacantes en la gran final, que tendrá lugar el sábado 13 de mayo en el Centro Internacional de Exposiciones en Kiev. Junto a Portugal, con `Amar Pelos Dois` de Salvador Sobral, se han clasificado Moldovia (`Hey Mamma`, de Sunstroke Project), Azerbaiyán (`Skeletons`, de Dihaj), Grecia (`This Is Love`, de Demy), Suecia (`I Can`t Go On`, de Robin Bengtsson), Polonia (`Flashlight`, de Kasia Mos), Armenia (`Fly With Me`, de Artsvik), Australia (`Don`t Come Easy`, de Isaiah), Chipre (`Gravity`, de Hovig) y Bélgica (`City Lights`, de Blanche). En cambio, se quedaron sin plaza para la gran final del Festival de Eurovisión 2017 Georgia, Albania, Montenegro, Islandia, República Checa, Eslovenia, Letonia y Finlandia. Precisamente, la propuesta del país nórdico (`Blackbird`, de Norma John) era una de las canciones favoritas del representante de España, Manel Navarro. El resultado final se ha decidido mediante una combinación de puntuaciones recibidas de los jurados nacionales formados por expertos y el televoto. Los jurados expertos ya habían votado tras ver la transmisión en directo del ensayo general que se celebró ayer, mientras que el televoto tuvo lugar durante la emisión del programa. Los espectadores también pudieron votar utilizando la aplicación oficial. Los próximos diez finalistas serán seleccionados durante la segundo semifinal del jueves 11 de mayo.